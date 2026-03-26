Morcín entra en la pugna por las astilladoras de Hunosa bloqueadas en Mieres: el PSOE pide el proyecto para el pozo Monsacro

El limbo urbanístico en el que temporalmente permanecen los terrenos del Lavadero del Batán tras la aprobación inicial del nuevo PGOU de Mieres ha abierto una inesperada pugna política en la comarca para hacerse con uno de los proyectos industriales previstos por Hunosa. Se trata de las astilladoras ligadas a la futura térmica de biomasa de La Pereda, una iniciativa que, ante la paralización administrativa en Mieres, ha despertado el interés de otros municipios, entre ellos Morcín, donde el PSOE ha pedido al alcalde, Mino García (IU), que inicie las gestiones para atraer la inversión al pozo Monsacro.

El problema radica en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Mieres, que modifica la calificación del suelo del Batán, pasando de zona verde a industrial. Este necesario cambio obliga a suspender la concesión de licencias de obra hasta que el documento urbanístico concluya su tramitación definitiva, lo que mantiene en el aire tanto la central de biomasa vinculada a la red de calor urbana como el complejo de astillado de madera. El proyecto contempla dos astilladoras y zonas de carga y descarga, con una inversión estimada de cinco millones de euros y la creación de alrededor de 20 empleos.

Una ventana de oportunidad

Ante este escenario, el PSOE de Morcín ha movido ficha y ha emplazado al equipo de gobierno local (IU) a reclamar formalmente la instalación en el pozo Monsacro de esta infraestructura industrial inicialmente prevista en Mieres. Los socialistas consideran que la nueva situación urbanística abre “una ventana de oportunidad” para el concejo y defienden que el enclave minero reúne condiciones idóneas para albergar el complejo.

Según el planteamiento socialista, el pozo Monsacro cuenta "con carácter industrial consolidado y una ubicación estratégica, especialmente por su cercanía a la futura planta de biomasa de La Pereda". Esta conexión permitiría "crear un corredor logístico eficiente para el procesamiento de madera, reduciendo costes de transporte y emisiones contaminantes, lo que reforzaría la viabilidad operativa del suministro que Hunosa necesita para su transformación energética".

Los beneficios

Además, el PSOE de Morcín subraya que la implantación del complejo permitiría aprovechar los recursos forestales del municipio, "dando salida a la biomasa generada en los montes locales y contribuyendo a su limpieza y gestión sostenible". A su juicio, esta iniciativa "ayudaría a reducir el riesgo de incendios y generaría valor añadido dentro del propio territorio, reforzando un modelo de economía circular vinculado a la transición energética"

Los socialistas también destacan que la instalación supondría una oportunidad para reactivar un espacio industrial sin uso y "recuperar la presencia de Hunosa en el concejo", lo que contribuiría a generar actividad económica y empleo. Por ello, instan al alcalde a "actuar con rapidez y trasladar a la empresa pública la disposición de Morcín para albergar el proyecto".