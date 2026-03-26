Rampas, obstáculos para saltar y mucho prau: así es el nuevo parque de Langreo para que los perros hagan "gimnasia" y "reduzcan el estrés"

Langreo acaba de estrenar un parque canino "agility", destinado a que las mascotas puedan realizar actividad física, en una parcela junto al recinto ferial. La inversión ha alcanzado los 25.875 euros. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa Instalaciones Bahía Park. El espacio dispone de rampas y obstáculos para saltar, entre otros elementos.

El Ayuntamiento destacó, según recoge la memoria del proyecto, que la creación de este parque canino "responde a múltiples necesidades sociales, urbanas y de bienestar animal. Hoy en día, el creciente número de perros en las ciudades exige espacios adecuados que promuevan una convivencia responsable y actividades que favorezcan su salud física y mental".

Añadieron que "un parque canino con infraestructura de 'agility'aporta beneficios tanto para las mascotas como para la comunidad. Los perros requieren ejercicio regular para evitar problemas de salud como obesidad, ansiedad o conductas destructivas". También apuntaron que el "agility" les permite "desarrollar habilidades motoras, canalizar energía de manera positiva, reducir estrés y mejorar la socialización, y mantenerse activos física y cognitivamente".

Cuidadores

"Este tipo de parques no solo favorece a las mascotas", remarcaron las mismas fuentes, sino que "también beneficia a sus cuidadores porque promueve la actividad física, refuerza el vínculo humano-animal, genera espacios de encuentro y cohesión social y mejora la calidad de vida en el vecindario".

Las instalaciones del nuevo parque canino. / M. Á. G.

Afirmaron, además que este tipo de parques caninos "contribuyen a un uso más eficiente y ordenado de los espacios públicos, reduciendo problemas asociados a la falta de áreas adecuadas para mascotas, como suciedad, deterioro de jardines o molestias a otros usuarios. No es solo una mejora estética o recreativa, sino una necesidad real para garantizar el bienestar animal, el orden urbano y la coexistencia armoniosa entre vecinos. Invertir en este tipo de espacios significa apostar por una comunidad más saludable, responsable y conectada".