Campaña de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple en el Valle del Nalón
La entidad busca colaboración en su apoyo y acompañamiento a enfermos y familiares
D. O.
Langreo
Voluntarios de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) visitan estos días los mercados semanales del Valle del Nalón. Después de visitar El Entrego y Pola de Laviana, la asociación estará presente este sábado en el mercado de La Felguera y el lunes en el de Sama. El objetivo es dar a conocer el trabajo de apoyo a personas con la enfermedad y sus familiares y también recaudar fondos para poder seguir desarrollando estas tareas de atención y acompañamiento.
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