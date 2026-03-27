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Campaña de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple en el Valle del Nalón

La entidad busca colaboración en su apoyo y acompañamiento a enfermos y familiares

Un voluntario de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, en el mercado semanal de El Entrego

Un voluntario de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple, en el mercado semanal de El Entrego / LNE

D. O.

Langreo

Voluntarios de la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) visitan estos días los mercados semanales del Valle del Nalón. Después de visitar El Entrego y Pola de Laviana, la asociación estará presente este sábado en el mercado de La Felguera y el lunes en el de Sama. El objetivo es dar a conocer el trabajo de apoyo a personas con la enfermedad y sus familiares y también recaudar fondos para poder seguir desarrollando estas tareas de atención y acompañamiento.

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