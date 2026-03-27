La empresa municipal de autobuses de Mieres cerró 2025 con un superávit de 24.000 euros tras recibir 1,3 millones del Ayuntamiento

La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) recibió el año pasado 1,3 millones de euros provenientes de las arcas municipales. Se trata de una cobertura imprescindible para que la compañía de autobuses pueda seguir prestando servicios. El Ayuntamiento mantiene así su apuesta por una cobertura que por ley podía haber abandonado hace lustros, cuando el municipio cayó por debajo de los 50.000 habitantes.

La aportación municipal a Emutsa en 2011, hace tres lustros, fue de 650.000 euros. Se trata de la mitad de la actual contribución.

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) aprobó este viernes las cuentas anuales de 2025, un ejercicio que se cerró con un superávit de 24.000 euros, una cifra que incluye la aportación municipal a la explotación, fijada en 1,3 millones de euros. En total, los ingresos de la empresa pública alcanzaron los 2,4 millones de euros, lo que confirma el peso decisivo de la financiación municipal en el sostenimiento del servicio.

La subvención municipal

La subvención del Ayuntamiento representó el 53% de los ingresos de la empresa, mientras que la venta de billetes y validaciones generó 685.000 euros, casi un 6% más que el año anterior y cerca del 28% del total de ingresos, siempre según los datos facilitados por el Ayuntamiento. El resto de la financiación procede de conceptos como el transporte escolar o las actividades vinculadas al centro de transportes y formación.

Las cuentas reflejan también una evolución positiva en el número de usuarios. Emutsa cerró el ejercicio con 723.122 viajeros, lo que supone un incremento de casi 50.000 personas respecto a 2024, cuando se registraron 673.145 pasajeros. El crecimiento, cercano al 7%, permite además superar los niveles previos a la pandemia, ya que en 2018 se contabilizaron 712.828 usuarios y en 2019, 700.044.

"La tendencia confirma la recuperación progresiva del transporte público municipal tras el fuerte descenso registrado en 2020 a causa de la crisis sanitaria", destacan los gestores municipales. Desde entonces, la empresa ha ido aumentando de forma sostenida el número de viajeros, "consolidando su papel dentro de la movilidad cotidiana del concejo".

Apuesta por el transporte público

Fuentes municipales subrayan que el compromiso del gobierno local con Emutsa "se mantiene firme al considerar el transporte público un servicio esencial para la cohesión territorial de Mieres y para avanzar en un modelo de movilidad sostenible". En este sentido, recuerdan las inversiones realizadas en los últimos años para renovar la flota de autobuses, modernizar la empresa pública y adaptar el servicio a las necesidades del territorio.

Entre las medidas adoptadas destacan "el mantenimiento de las tarifas congeladas durante los últimos catorce años y la puesta en marcha de servicios específicos en momentos de alta demanda, como las líneas hacia las piscinas de Paxío y Turón durante el verano o los servicios nocturnos en fiestas y eventos".

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El Ayuntamiento defiende que la continuidad de Emutsa responde a una "apuesta estratégica por el transporte público", en un concejo "con una amplia dispersión geográfica y con núcleos rurales que dependen en gran medida de las conexiones de autobús". La financiación municipal, insisten las mismas fuentes, "permite garantizar un servicio que no sería viable únicamente con los ingresos procedentes de los billetes, pero que resulta clave para asegurar la movilidad diaria de los vecinos y la vertebración del territorio".