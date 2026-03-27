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El Entrego acoge un encuentro de confraternización de antiguos compañeros de estudios de la localidad

La comida reunió a una veintena de personas

Asistentes a la comida.

Asistentes a la comida.

Miguel Ángel Gutiérrez

El Entrego

El Entrego acogió este viernes un encuentro de antiguos alumnos de El Entrego. Se trata de una tradición que un grupo de amigos y excompañeros de estudios (nacidos en la década de los años cuarenta) vienen manteniendo anualmente desde hace medio siglo.

Todos ellos, nacidos o criados en El Entrego, coincidieron "bien como estudiantes de las escuelas públicas, el colegio de las monjas, la academia San Andrés o el antiguo instituto de Sama, bien por compartir fatigas del deporte o bien por ambas cosas", indicaron.

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En el encuentro de este viernes se reunió una veintena de ellos, que disfrutaron de una comida y compartieron anécdotas y recuerdos de su época de estudiantes.

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