El Entrego acoge un encuentro de confraternización de antiguos compañeros de estudios de la localidad

El Entrego acogió este viernes un encuentro de antiguos alumnos de El Entrego. Se trata de una tradición que un grupo de amigos y excompañeros de estudios (nacidos en la década de los años cuarenta) vienen manteniendo anualmente desde hace medio siglo.

Todos ellos, nacidos o criados en El Entrego, coincidieron "bien como estudiantes de las escuelas públicas, el colegio de las monjas, la academia San Andrés o el antiguo instituto de Sama, bien por compartir fatigas del deporte o bien por ambas cosas", indicaron.

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En el encuentro de este viernes se reunió una veintena de ellos, que disfrutaron de una comida y compartieron anécdotas y recuerdos de su época de estudiantes.