El Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras recaba apoyos para hacerse realidad (y apunta a este antiguo pozo como sede)

La asociación que promueve la creación de lo que se ha denominado como “Lugar de Encuentro de las Luchas Mineras” ha iniciado una ronda de reuniones para recabar apoyos que permitan que el proyecto se haga realidad. El colectivo acaba de mantener una reunión con el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, que ha trasladado a los portavoces del grupo el respaldo del Ayuntamiento a la propuesta. El movimiento ciudadano ligado a la minería y la cultura que lidera la iniciativa se ha decantado por Mieres como sede del museo. Ya tiene incluso una ubicación concreta. Se trata del túnel del cargadero de carbón del antiguo pozo Barredo, hoy sede del campus de Mieres.

El proyecto avanza así en su fase de consolidación institucional tras la constitución legal de la asociación promotora, que ya está inscrita tanto en el registro del Principado como en el municipal. A partir de este paso, el colectivo ha iniciado una intensa agenda de contactos con administraciones, entidades y organizaciones vinculadas a la minería, la cultura y el ámbito académico con el objetivo de sumar apoyos que permitan convertir la iniciativa en una realidad.

Por la izquierda, Joaquín Uría, Manuel Ángel Álvarez, Lito García y José Barriada. / Foto cedida a LNE

Apoyo del Principado

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, trasladó durante la reunión el respaldo del Ayuntamiento a la propuesta y expresó su deseo de que el Principado asuma la iniciativa para que el concejo pueda contar con un espacio dedicado a preservar la memoria de la lucha minera. “Esperamos que el Principado asuma la iniciativa y Mieres pueda contar con un museo que permita preservar, difundir e investigar el decisivo papel de la lucha minera en el progreso del último siglo en las Cuencas”, señaló el regidor, que destacó "el valor histórico y social de la organización del movimiento minero en la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores".

Álvarez recordó que la lucha minera "fue clave para transformar un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos en una industria con salarios dignos, seguridad laboral y acceso a servicios básicos como vivienda, educación o sanidad, lo que justifica la creación de un espacio que permita divulgar y estudiar este proceso histórico".

El portavoz de la asociación, Lito García, explicó que el proyecto se encuentra ahora en una fase de búsqueda de apoyos institucionales y sociales. “La cosa sigue adelante, pasito a pasito, firmemente”, indicó, destacando que ya se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Mieres, la dirección del campus universitario, el rectorado de la Universidad de Oviedo y la empresa Hunosa, además de otros colectivos y entidades vinculadas al sector. La ronda de contactos ha incluido al SOMA, que se ha sumado a los respaldos al proyecto.

Ayuntamientos mineros

El colectivo también tiene previsto reunirse con otros ayuntamientos mineros, así como con organizaciones como el Montepío, la asociación Santa Bárbara o la Fundación Juan Muñiz Zapico, dentro de una estrategia que busca implicar a todo el entorno minero en el desarrollo del proyecto.

Uno de los pilares de la iniciativa es la ubicación elegida: el túnel del cargadero del pozo Barredo. Según García, se trata de un espacio “ideal” por su cercanía al castillete, al campus universitario y por su carácter céntrico, además de contar con la colaboración de la Universidad, "que aportaría el componente académico necesario para el desarrollo del museo".

El proyecto contempla una doble vertiente- Una parte museística, centrada en la exposición permanente sobre las luchas mineras, y otra vinculada a la actividad cultural y divulgativa, con conferencias, encuentros, exposiciones temporales y actividades que doten de vida al espacio.

La financiación y las ayudas

El siguiente paso será la búsqueda de financiación, considerada la fase más compleja. La asociación ya ha iniciado contactos con administraciones autonómicas, el Ministerio para la Transición Ecológica y organismos vinculados a los fondos de transición justa, además de explorar posibles ayudas europeas.

Como parte del calendario previsto, el colectivo trabaja en la organización de una presentación pública del anteproyecto en el campus de Mieres, que podría celebrarse entre junio y otoño y que serviría como puesta de largo de una iniciativa "que aspira a convertirse en un referente nacional en la conservación de la memoria de las luchas mineras".