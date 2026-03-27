Protesta vecinal (disuelta por la Policía) contra el plan del Principado para expropiar viviendas en El Puente (Langreo): "Nos llevan a la ruina, nos obligan a empezar desde cero"

Los vecinos del barrio langreano de El Puente se movilizaron este viernes frente al Ayuntamiento para mostrar su rechazo al plan de vivienda propuesto por el Principado para la zona y que incluye "la expropiación de viviendas". La concentración acabó siendo disuelta, sin que se registrasen incidentes, por la Policía, ya que los vecinos no disponías de permiso para manifestarse.

Parapetados tras una gran pancarta con el lema "El Puente, no derribos" y lanzando consignas a viva voz y a través de un megáfono, los vecinos, que ya han recabado 5.000 firmas de apoyo, dejaron clara su oposición a una medida que "afectaría gravemente a nuestras viviendas, negocios y forma de vida, causando perjuicios sociales, económicos y personales". Entienden que las expropiaciones propuestas en la calle José Álvarez Valdés supondrían el desplazamiento forzoso de familias con arraigo en el barrio, "arrancándolas de su hogar".

En primer término, por la derecha, Caridad Rivera y Zaida Ríos, junto a otros vecinos. / M. Á. G.

Aprovecharon la celebración de una Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento para concentrarse. En las inmediaciones del acceso al Consistorio también había agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Local, que finalmente acabaron por disolver la protesta al carecer de autorización, según explicaron los propios vecinos. Se procedió a pedir la documentación de algunas de las personas allí concentradas, sin que se registraran incidentes.

"Hemos venido aquí porque se reunían en Comisión Informativa para ir aprobando lo de la expropiación y también asistía el director general de Ordenación del Territorio. Hemos venido para recordarle al alcalde sus palabras porque en varias ocasiones dijo que no iba a sacar a nadie de sus casas", apuntó Zaida Ríos, portavoz vecinal. Y añadió: "Esperemos que no se olvide de sus palabras y que cumpla con lo dicho. En ningún momento ha habido diálogo. Ellos hablan de diálogo, hablan de interés general, pero es todo mentira".

"Nos llevan a la ruina"

Argumentó Ríos que "a nosotros nos llevan a la ruina, nos obligan a empezar desde cero otra vez. En mi caso, por ejemplo, es una casa de cuatro generaciones: han estado mis bisabuelos, mis abuelos, padres y nietos. Otra gente acaba de comprar la casa, tiene una hipoteca". Remarcó la representante vecinal que "para nosotros es una pérdida real de derechos y de propiedad. Nuestra calidad de vida, a partir de ahora, va a empeorar de todas las formas si tenemos que comprar otra vivienda ahora tal como está el precio de la vivienda, además de que no hay".

Señaló también que en el barrio hay "gente con 80 años, con 90 y pico años, ¿esa gente qué va a hacer?, ¿meterse en un alquiler ahora a su edad? No tienen vergüenza", expuso Ríos.

La protesta vecinal. / M. Á. G.

Acudió también a la protesta Caridad Rivera. Nacida en Cuba y nieta de una asturiana, vino a la región hace tres años y lleva uno en El Puente, en una vivienda de alquiler. "Estoy estoy rentada, pero con vistas a comprarla", indicó Rivera, que mostró su malestar por la disolución de la concentración. "Me está dando la impresión de que estoy en Cuba, hermano. No se puede expresar uno libremente, ¿dónde está la libertad de expresión, dónde está la democracia, dónde está la libertad, dónde está?".

Los vecinos han estado realizando estos días una campaña de recogida de firmas, primero a través de internet, pero también presencialmente. Han estado en los mercados de Sama y La Felguera. "Ya llevamos 5.000 firmas".

Los habitantes de El Puente aseguran además que "no se ha garantizado una información clara, ni una participación vecinal efectiva" sobre el proceso. Subrayan que existen "alternativas urbanísticas menos perjudiciales, que deben ser estudiadas antes de acudir a las expropiaciones, se debe poder hacer vivienda pública sin echar a nadie de sus hogares y negocios".