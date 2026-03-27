Señalizan la calle Norte de La Felguera para iniciar los trabajos de reparación del firme
Los trabajos han obligado a desplazar las paradas de autobús
El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado los preparativos para las obras de reparación del firme en la calle Norte de La Felguera, una de las principales arterias del distrito langreano. Los trabajos implican el cierre temporal de la vía al tráfico pesado y cortes puntuales para los turismos. La duración estimada de la obra es de ocho semanas.
En la jornada de este viernes ya quedó señalizada la zona afectada por las obras y se colocaron unos pivotes para delimitar parte de la calzada. La regulación provisional del tráfico incluye el traslado de la parada de autobús de la calle Norte al número 18 de la calle Ingeniero Fernando Casariego, para los usuarios tanto de las líneas comarcales como para las conexiones con Oviedo y Gijón.
El tramo afectado por la intervención se sitúa entre la confluencia con la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta de Inventor de la Cierva, con una longitud total de 249 metros y un ancho medio de 8 metros. En la actualidad, esta zona presenta un firme deteriorado, con irregularidades y hundimientos en varios puntos, lo que hace necesaria una actuación integral. Los trabajos tienen un coste de 137.747 euros
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