Vistas de postal, un dolmen y el mayor túmulo neolítico de Asturias: así es la ruta (recién estrenada) que discurre junto a "una joya del patrimonio arqueológico" de la región

San Martín del Rey Aurelio ha estrenado, a pocos días del inicio de la Semana Santa, la Ruta Dolménica L'Españal, un proyecto que giran en torno al yacimiento arqueológico identificado en este lugar y compuesto por "el Dolmen de la Mesa de los Moros, considerado el elemento más destacado de la necrópolis neolítica catalogada en la Carta Arqueológica de Asturias, y un túmulo inédito de 6.000 años de antigüedad formado por dos cámaras funerarias de principios del IV y III milenio respectivamente, que está considerado el túmulo neolítico de mayor dimensión de toda Asturias", destacó el gobierno local.

Los responsables municipales aseguraron que "esta joya del patrimonio arqueológico, que salió a la luz como consecuencia de diferentes excavaciones llevadas a cabo hace unos años, se narra ahora a través de una ruta de gran belleza paisajística". Es una senda de unos tres kilómetros de longitud, que comienza en el alto de La Casilla, lugar al que se accede a través de la carretera SM-7, desde Blimea.

Los restos del dolmen. / Cedida a LNE

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, la vicealcaldesa y concejala de Turismo, Cintia Ordóñez, y el concejal de Medio Rural, Jairo García, han estrenado la ruta este viernes, "recién concluido el proyecto museológico para su consolidación y exhibición al público, a través de una ruta didáctica con señales interpretativas, paneles informativos, un mirador y la identificación del propio túmulo, que ha sido restituido para recrear su forma y exhibirlo de manera segura.La ruta concluye en el dolmen con unas vistas espectaculares".

Los ediles, junto a uno de los paneles. / Cedida a LNE

Esta actuación ha sido ejecutada por la Mancomunidad del Valle del Nalón, en el marco del Plan de Dinamización Turística del Nalón, con financiación de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Tranformación y Resiliencia.

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio aseguró que, "con la musealización del área arqueológica de la campa L'Españal promovemos el conocimiento y el disfrute de este legado, para que sea accesible y visitable por vecinos y turistas, contribuyendo al mismo tiempo a su conservación futura", expuso.

La ruta dolménica '’Españal llegar para contribuir a "potenciar el turismo arqueológico en la comarca del Nalón, ampliar la oferta y promover la comprensión de los valores y contenidos del patrimonio arqueológico tanto para la ciudadanía como por los turistas", indicó la concejala de Turismo.

Yacimiento

El yacimiento se ubica entre los picos Al Peón y Oscura, en el cordal que separa los valles de Blimea y La Güerta. El túmulo se localizó casualmente en 2016 durante los trabajos de plantación de unos árboles. Ese verano se excavaron 28 metros cuadrados, y salió a la luz la primera cámara funeraria. En trabajos posteriores se descubrió la segunda, y se las dató mediante la prueba del carbono 14: una era del 4.000 años antes de Cristo, y la otra, del 3.000 A. C.

Dentro había objetos, entre los que destacaba un cuchillo de sílex. Eran ofrendas funerarias. La excavación deparó también diversos hallazgos; además de las cámaras funerarias, se encontraron objetos de la vida cotidiana de la época, algo poco habitual en este tipo de enterramientos. Entre estos utensilios encontrados se destacaban dos "machacadores", piedras de cuarcita que se usaban para triturar cereales o bellotas.