Los años no pasan por el Aniceto Sela: el centenario colegio de Mieres cerró su semana cultural con una fiesta que aunó "pasado, presente y futuro"

El gastado patio del Colegio Público Aniceto Sela de Mieres se llenó de risas, carreras y juegos compartidos para despedir la Semana Cultural del centro con una gran fiesta abierta a toda la comunidad educativa. Más de 200 alumnos participaron en una jornada de marcado carácter festivo en la que también estuvieron presentes las familias, convirtiendo el cierre de la semana en un encuentro intergeneracional lleno de actividad y buen ambiente.

La celebración puso el broche final a varios días de trabajo en torno a una temática muy especial: "el pasado, el presente y el futuro del colegio". Se trata de una idea que conecta directamente con el centenario que el centro cumplió el año pasado, en 2025. No era una semana cultural cualquiera, sino una propuesta pensada para mirar atrás, reconocer la historia del centro y, al mismo tiempo, abrirse a lo que está por venir.

Alumnos del centro, durante la jornada de juegos. / David Montañés

La jefa de estudios, Raquel López Rodríguez, explicó que toda la programación gira en torno al proyecto de innovación del centro, centrado precisamente en esa idea de continuidad entre generaciones. “Estamos en el último día de la Semana Cultural, que comenzó el lunes 23. La iniciativa gira en torno al proyecto de innovación que tenemos en el centro, que es presente, pasado y futuro, porque cumplimos 100 años , entonces gira todo en torno a la misma temática”, señaló.

Alumnos del centro, durante la jornada de juegos. / D. M.

La jornada final se planteó como un día abierto al barrio y a las familias, con juegos tradicionales y actuales repartidos por el patio y las instalaciones del colegio. El objetivo era mezclar generaciones y recuperar formas de jugar que han acompañado a los escolares durante décadas. “Los juegos de hoy también giran en torno a eso, al presente, pasado y futuro, están los juegos del ayer y los juegos del hoy, mezclando juegos tradicionales y actuales para conmemorar un poco el ayer y el presente”, explican los alumnos.

Alumnos del centro, durante la jornada de juegos. / D. M.

Las actividades

Durante toda la semana se desarrollaron diferentes actividades temáticas. El lunes estuvo dedicado a la inclusión, con talleres específicos y actividades adaptadas, entre ellas una experiencia con perros de apoyo para alumnado con necesidades especiales. El martes se centró en la historia del centro, con la visita de profesorado jubilado que volvió a las aulas para compartir recuerdos y participar en entrevistas realizadas por los propios estudiantes para la radio escolar, que se convertirán en un podcast. El miércoles fue el turno de “mi cole bonito”, una jornada dedicada a mejorar y decorar los espacios del centro, fomentando el cuidado del entorno.

Alumnos del centro, durante la jornada de juegos. / D. M.

La clausura, bajo el lema “mi cole es abierto”, permitió que madres, padres y familiares se sumaran a los juegos y compartieran el cierre de la Semana Cultural con los alumnos, en una actividad que reforzó el vínculo entre el centro educativo y su entorno.

El legado de Aniceto Sela

El Colegio Público Aniceto Sela, que reúne actualmente a algo más de dos centenares de estudiantes, lleva el nombre de una de las figuras clave en la historia cultural de Mieres. Aniceto Sela fue rector de la Universidad de Oviedo a principios del siglo XX y uno de los grandes impulsores del cambio educativo y cultural en el concejo. Más de un siglo después, el colegio que honra su nombre sigue apostando por la educación como motor de comunidad, combinando tradición e innovación en iniciativas como esta Semana Cultural que ha llenado de vida el patio durante toda la semana.