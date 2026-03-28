La crisis de Pajares: CC OO denuncia un "linchamiento" del jefe de explotación y espera que se desestime la acusación contra él por falta de seguridad

CC OO criticó ayer el "linchamiento moral y profesional" al que, a su juicio, se está sometiendo al jefe de explotación de la estación invernal de Pajares. La Fiscalía decidió denunciar al jefe de explotación tras la denuncia realizada por Martínez. El director de Valgrande-Pajares mostró ayer su satisfacción por la intervención de Fiscalía y aseguró que "la única motivación que me mueve es velar por la seguridad de la estación, del bienestar tanto de usuarios como de trabajadores. Mi trabajo se ha centrado en ello y solo puedo decir que lo he pasado muy mal. Ahora toca dejar trabajar a la justicia para que depure las responsabilidades penales".

El pronunciamiento del Ministerio Público llegó después de que Martínez remitiera, el pasado 26 de febrero, un escrito alertando sobre distintos riesgos en la estación que podrían derivar en infracciones penales. La Fiscalía ha decidido actuar sobre un incidente registrado el 7 de abril de 2024 en la telecabina de Valgrande-Pajares, en cuyo interior se encontraban dos trabajadoras. Según el informe fiscal, existió un riesgo de descarrilamiento que podría haberse producido por el incumplimiento de las inspecciones previas de seguridad exigidas antes de poner en marcha la instalación.

En su escrito a la Fiscalía, el director señalaba también a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte y a sus responsables por situaciones que podrían comprometer la seguridad, aunque la Fiscalía consideró que esos casos tienen un carácter laboral u organizativo y no constituyen infracciones penales. Asimismo, se descartó relevancia penal en incidencias ocurridas durante pruebas técnicas en un telesilla en noviembre de 2025, ya que no hubo personas expuestas a riesgo directo.

Para la sección sindical de Educación y Cultura de CC OO, el pronunciamiento de la Fiscalía "refuerza al sindicato frente a quienes se habían instalado en una permanente descalificación sembrando desconfianza y dudas en un tema tan sensible como la seguridad". También, prosigue CC OO, "exime en el cuestionamiento de la seguridad a la Consejería, a la Dirección General de Deportes y al nuevo equipo de jefes de explotación, a los cuales ya se les estaba cuestionando sobre su profesionalidad y capacidad, pretendiendo incluirlos en una polémica carente de fundamento, a pesar de que las revisiones, pruebas y controles se han realizado y superando de manera satisfactoria, en una repetición del esquema del ataque sufrido por el anterior coordinador". Y la decisión de la Fiscalía, supone además, según el sindicato, "un duro revés que desmonta el eje de la denuncia cursada por el director de la estación".

Incidente

Sobre el episodio por el que se denuncia al coordinador de remontes-jefe de explotación, el sindicato lo enmarca "dentro de la rutina del procedimiento, derivando al juzgado correspondiente" y señala que "se sustenta únicamente en la versión del director, sin recoger el punto de vista del propio coordinador". Señala también que el incidente "ya fue objeto de un procedimiento de información reservada, impulsado por la propia dirección, que concluyó sin determinar responsabilidad alguna sobre el coordinador de remontes, dando por cerrado el asunto".

A juicio de CC OO, "ahora, transcurridos dos años" es "muy sospechoso que se vuelva sacar. Ello puede tener mucho que ver con la evolución de los procesos y demandas judiciales interpuestos por el coordinador de remontes-jefe de explotación contra el director, por la vulneración de sus derechos fundamentales y la difamación personal y profesional que ha sufrido y continua". Por todo ello, "CC OO espera que se desestime la acusación contra el coordinador, al que considera víctima de un linchamiento moral y profesional insoportable e inadmisible".

Javier Martínez, aseguró, por su parte, que "mi objetivo siempre ha sido que la estación funcione con todas las garantías. Los problemas que señalé no son meras formalidades; afectan directamente a la seguridad de trabajadores y usuarios", añadió Martínez, que en su momento denunció además la falta de actuación de la Administración autonómica ante los informes técnicos que alertaban de la falta de cualificación del jefe de explotación.

Martínez enfatizó que, más allá de la denuncia, su prioridad sigue siendo proteger a los usuarios y trabajadores: "He dedicado todos mis esfuerzos a garantizar que la estación sea segura. Lo más importante es que nadie resulte dañado por negligencias. Este reconocimiento, valida las advertencias que venimos haciendo desde hace tiempo".