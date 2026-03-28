Langreo organizará visitas a su ferial para mostrarlo a promotores culturales y representantes de asociaciones: estas son las fechas fijadas

El Ayuntamiento de Langreo organizará los días 13, 14 y 15 de abril unas jornadas de puertas abiertas en el nuevo recinto ferial de Talleres del Conde. El objetivo es que "asociaciones y colectivos del concejo, así como los promotores culturales, sociales y musicales puedan conocer estas nuevas instalaciones destinadas al uso cultural. El 9 de abril, con carácter previo, se realizará una vista institucional dirigida a los miembros de la corporación municipal", señaló el gobierno local.

La primera jornada de puertas abiertas, dirigida a las asociaciones del concejo, se celebrará el lunes 13 de abril, a las 11.00 horas y a las 17.00 horas. El Ayuntamiento de Langreo remitirá las correspondientes invitaciones a entidades locales. No obstante, la jornada está abierta a la participación de cualquier asociación interesada.

El martes 14 de abril, a las 12.00 horas, se realizará una segunda visita dirigida a promotores musicales, teatrales y escénicos, así como a empresas del sector, e incluirá "un recorrido por las instalaciones acompañado de explicaciones técnicas por parte del personal municipal, con el objetivo de dar a conocer el potencial del recinto como espacio para la celebración de eventos", apuntó el gobierno local.

La visita se repetirá el miércoles 15 de abril, a las 16.00 horas, "con el fin de facilitar la asistencia de aquellas personas que no puedan acudir en horario de mañana. Durante estas visitas se iniciará un periodo de consulta con los promotores culturales a fin de que el recinto de los Talleres Culturales del Conde pueda dar respuesta a todas las necesidades o ideas que puedan plantearse".

Transformador

Tras la rehabilitación la ejecución de la obra, queda pendiente la instalación del transformador –competencia de E-Redes– y algunas actuaciones complementarias para la adecuación del espacio. "Una vez recepcionada la obra, el Consistorio comenzará a realizar los procedimientos administrativos para la apertura".