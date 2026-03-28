Nuevo incidente en los autobuses "búho" del Nalón: la Policía interviene tras hurtar un viajero el bolso a una conductora

Nueva incidencia en el servicio nocturno de autobuses "búho" de la comarca del Nalón. La Policía Nacional identificó a un viajero como presunto autor del hurto de un bolso a una trabajadora, que en ese momento realizaba una labor de acompañamiento del conductor. Las plantillas de Autobuses de Langreo (empresa que cubre el servicio Pola de Laviana) y de Transportes Zapico (que hace la línea entre el valle del Nalón y Oviedo) -ambas integradas en el grupo Sanjuán- acordaron la semana pasada que conductores fuera de servicio acompañaran a los chóferes de los búhos, tras el apuñalamiento de un conductor en la noche del pasado 14 de marzo. Todo ello mientras que ponen en marcha las medidas de seguridad que reclaman: vigilantes y pantallas de protección. También acordaron ir a la huelga, cuya fecha de inicio está por determinar.

El hurto tuvo lugar sobre la cinco de la mañana, en el servicio que acababa de salir de Pola de Laviana, según indicó Pablo Cortés, delegado de personal de CC OO en Transportes Zapico (empresa en la que trabaja el conductor apuñalado). El hombre se subió en Laviana y presuntamente cogió un bolso, que resultó ser de la conductora que hacía el acompañamiento. "La compañera se dio cuenta de que le faltaba. Había pocos pasajeros y se pusieron a buscar y lo tenía este hombre en los asientos de atrás".

Se dio aviso a la Policía Nacional y el autobús paró en El Serrallo, en Sotrondio, hasta la llegada de los agentes. "Los policías le cachearon y devolvió 15 euros que había cogido y algunas pertenencias. La Policía cogió datos del hombre que hizo el hurto, de la compañera y del conductor", señaló Cortés.

"Dicen que nunca pasa nada pero incidencias como esta y mucho más graves pasan a diario, especialmente en los servicios de noche", señaló el responsable sindical.

Huelga

Los conductores de autobuses urbanos de Langreo acordaron en la noche del pasado 20 de marzo ir a la huelga en dos asambleas celebradas en Laviana y Sama antes del inicio del servicio de búho. La huelga, cuyo inicio está por determinar, afectará tanto a Transportes Zapico como Autobuses de Langreo, ambas integradas en el grupo Sanjuan. Se trata por tanto de las líneas entre Sama y Oviedo y Laviana y Riaño, tanto diurnas como nocturnas. El paro es consecuencia del apuñalamiento de un conductor una semana antes.

La decisión se tomó justo antes de que se iniciase el servicio de “búho” entre Sama y Oviedo, en el que sábado anterior fue apuñalado uno de los conductores. El servicio se retrasó y el bus no salió a las once y media de la noche de Torre de Abajo, junto al tanatorio de Langreo, el punto de la agresión. El conductor encargado de hacer el “búho” la noche del viernes sufrió un ataque de ansiedad y no pudo cumplir con su trabajo. Al lugar se tuvieron que trasladar sanitarios del Centro de Salud de Sama para atender al hombre. También acudió la Policía Nacional para comprobar que no había ningún problema, más allá de la crisis nerviosa del conductor.