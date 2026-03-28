El PP denuncia continuos actos vandálicos contra su sede de Mieres: los responsables del último ataque han sido identificados (tras la intervención de un vecino)

El Partido Popular de Mieres ha denunciado un nuevo acto vandálico ocurrido la tarde del pasado 25 de marzo, cuando una pareja fue sorprendida realizando pintadas en la cristalera de su sede, ubicada en los Jardines del Ayuntamiento.

Según la denuncia, los hechos se produjeron pasadas las siete de la tarde, en un momento en que el tránsito de personas por la zona todavía era elevado. A pesar de ser reprendidos por un transeúnte que presenció la escena, los autores hicieron caso omiso y continuaron con la pintada. El vecino que alertó a la Policía Local provocó la huida de los implicados, que finalmente fueron localizados en la calle Luis Fernández Cabeza, donde los agentes procedieron a su identificación. Según fuentes del PP, los responsables serán propuestos para sanción por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza de Mieres.

El presidente del PP de Mieres y senador, José Manuel "Lito" Rodríguez, agradeció públicamente "la rápida actuación del vecino que dio aviso y la eficacia de la Policía Local, que permitió identificar a los responsables".

Rodríguez lamentó que este tipo de incidentes "no sean algo aislado". Recordó que "en los 16 años que lleva instalada la sede en los Jardines del Ayuntamiento, ha sido muy raro el año en el que no hemos sufrido pintadas, colocación de pegatinas o actos vandálicos de diversa índole".

El dirigente popular destacó uno de los episodios más graves registrados en la sede: "No estamos hablando solo de pintadas. Hemos llegado a sufrir hechos de mucha mayor gravedad, como cuando se lanzó contra nuestra cristalera una base de hormigón de las que se utilizan para sujetar sombrillas en terrazas. Aquello pudo tener consecuencias mucho más serias, y refleja hasta qué punto algunos traspasan todos los límites".

"Sensación de impunidad"

Rodríguez se mostró especialmente crítico con la actitud de los autores de este último incidente: "Lo más preocupante no es solo el daño material, sino la sensación de impunidad, actuando a plena luz del día, con gente alrededor, y desoyendo incluso a un vecino que les pidió que parasen. Ese desprecio por las normas básicas de convivencia es lo que como sociedad debemos atajar".

Asimismo, puso en valor la reacción ciudadana: "Frente a quienes ensucian y deterioran, hay muchos vecinos que dan un paso al frente, que no miran hacia otro lado y que entienden que cuidar Mieres es responsabilidad de todos. A ese vecino queremos trasladarle nuestro agradecimiento sincero".

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Finalmente, Rodríguez incidió en la necesidad de respetar las instituciones y apeló al civismo: "Las sedes de los partidos forman parte de la vida democrática del municipio. Pedimos respeto, educación y que se entienda que quien piensa distinto no es un enemigo. Mieres es una villa de convivencia, y entre todos tenemos que protegerla de actitudes que no representan a la inmensa mayoría de los vecinos".