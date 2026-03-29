Agroalimentación, museos, centros de datos y hasta un laboratorio para recrear las condiciones de la Luna: la nueva vida de trece pozos de las Cuencas tras dejar de sacar carbón

La posminería ha tomado una senda que bien podría calificarse de cervantina. Si insospechado resultó que el hidalgo Alonso Quijano el bueno se transformara en el caballero andante don Quijote de la Mancha, no menos imprevisto era que un pozo minero se convirtiera en un espacio de arte, un campus universitario, un centro agroalimentario o, incluso, en un laboratorio que recree las condiciones de vida en la luna. La fluctuante reconversión minera está dando una nueva vida a los pozos con proyectos en muchos casos inimaginables hace no mucho tiempo. El desarrollo del campus de Mieres en Barredo fue hace ya dos décadas la punta de lanza del nuevo capítulo que escriben las Cuencas. Más de una decena de explotaciones forman parte de un proceso que conforma una etapa evolutiva. El texto comparte un entusiasmo quijotesco intentando evitar caer en aspiraciones poco realistas.

Pozo Barredo

El 10 de junio de 2002 se inauguró en Mieres el edificio científico-tecnológico del campus, uno de los pilares del proyecto estrella de los fondos mineros que habían pactado los sindicatos mineros y el Gobierno central. Una puesta en servicio que contó con la destacada presencia del actual Rey de España, Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias. Se gastaron 130 millones de euros de los fondos mineros. Tras una primera etapa decepcionante, el proyecto parece finalmente estar despegando gracia al prestigio que han adquirido los estudios de ingeniería que se imparten en el viejo pozo que alojó el recordado encierro minero de finales de 1991.

Pozo Santa Bárbara

La vieja mina de La Rebaldana, en Turón, se ha convertido en un centro de arte de proyección internacional. Fue el primer pozo minero de España en ser declarado Bien de Interés Cultural y en su transformada sala de compresores se presentan ahora exposiciones e instalaciones de artistas internacionales, como Anthony McCall, Regine Schumann o Herminio.

Pozo Fortuna

El Centro de Interpretación del Pozo Fortuna funciona hoy como un espacio sociocultural y de interpretación del pasado minero de la zona. Además del centro expositivo, en el entorno se conserva un monumento y memorial dedicado a las víctimas de la represión franquista que fueron arrojadas a la fosa común existente junto al pozo durante la Guerra Civil.

Pozo San José

Hunosa convirtió recientemente las instalaciones ubicadas en La Veguina (Turón) en un centro de exposiciones.

Pozo Nicolasa

El reciente cese de la extracción de carbón en Nicolasa (San Nicolás), el último pozo asturiano en actividad, ha certificado la evidencia de que la minería hace tiempo que tenía fecha de caducidad en la región. Los planes de Hunosa pasan por convertir Nicolasa en un parque energético renovable en el que el aprovechamiento hídrico sea el principal motor. Se trata de una iniciativa que en su momento alumbró el SOMA y que rápidamente encontró el apoyo del Gobierno del Principado. Hunosa, al menos en estos momentos, ha asumido el proyecto como propio y defiende su ejecución. Se trata de una actuación tremendamente ambiciosa, ya que su implantación conllevaría una inversión superior a los 50 millones de euros, según el alcance del bombeo hídrico que finalmente se establezca. En el boceto que se maneja inicialmente se apunta dos posibles capacidades, de 50 y 100 megavatios de potencia.

Pozo san Jorge

El Principado anunció hace meses su intención de abordar en breve el proyecto para ubicar un gran centro de datos en el pozo San Jorge, en Aller. El presupuesto es de más de 3 millones . Un centro de proceso de datos de este tipo consume unos 10.000 litros de agua al día, según el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado (Gitpa). En el caso de San Jorge, el complejo está conectado a un sistema de extracción de agua del interior de las galerías mediante bombeo automático (para evitar inundaciones), por lo que se dispondrá de abastecimiento para refrigerar los equipos sin recurrir a la red de consumo.

Pozo Santiago

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados dio hace ya dos años su aprobación al proyecto de transformación del pozo Santiago (Aller) en un Centro Nacional de Entrenamiento en Rescates. Una iniciativa impulsada por el PSOE a propuesta del sindicato minero SOMA. Estas mismas galerías podrían recrear las condiciones de vida en la Luna. Es uno de los proyectos que el Gobierno del Principado, la Universidad de Oviedo y Hunosa han diseñado para "dar una segunda vida a los pozos mineros". La iniciativa consiste en un proyecto pionero que busca "poner a Asturias en la vanguardia en la investigación aerospacial".

Tolvas del pozo Monsacro

El Ayuntamiento de Morcín está actualmente rehabilitando las instalaciones con el fin de poner en marcha un espacio multidisciplinar que aúne empleo, formación y cultura.

Pozo Fondón

El antigua mina ubicada en Sama acoge actualmente el Archivo Histórico de Hunosa, la sala de máquinas del circuito local de geotermia y es sede de la Brigada de Salvamento Minero .

Pozo San Luis

Las instalaciones localizadas en La Nueva son sede desde hace años del Ecomuseo del Valle de Samuño . El equipamiento, cuenta con un tren minero que recibe miles de visitas, sobre todo en verano. Es uno de los principales atractivos museísticos del valle del Nalón.

Pozo Entrego

El Centro de Innovación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de El Entrego está inmerso en una nueva etapa de expansión física y tecnológica. En el aparcamiento que en su día fue del Pozo Entrego se construye lo que será el nuevo edificio que ocupará el CINN. El proyecto tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros, pero lo importante será lo que vendrá después, ya que lo que se construye es el edificio que albergará el ordenador cuántico que construirán los investigadores del CINN.

Pozo Sotón

Catalogado como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, se ha consolidado como espacio de eventos y concentra una triple oferta turística, cuya punta de lanza es la visita al interior de la mina, que lleva al visitante a 500 metros de profundidad para practicar las labores del oficio minero, experiencia única e intensiva que conjuga naturaleza, patrimonio y aventura. El complejo suma una zona museística, el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería, y ofrece visitas por los exteriores de la explotación, dotada de los principales hitos mineros. Su casa de aseos es un espacio singular para la celebración de eventos culturales, empresariales y deportivos.

Pozo Carrio

La transformación del pozo lavianés en polo de innovación del sector agroalimentario está en marcha. El espacio, según el proyecto remitido por Hunosa al Ayuntamiento de Laviana, contará con trece parcelas para industrias, divididas en tres plataformas, unidas por distintos puentes: la zona de Barredos, la plataforma central y el entorno del castillete, la denominada plataforma Carrio. Este proyecto pretende ordenar los más de 75.000 metros cuadrados que estarán disponibles para empresas: de la mina, a la mesa.