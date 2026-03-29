Asturias impulsa la lucha olímpica con un campeonato nacional en La Felguera, con 700 participantes

El Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro de La Felguera acogió este fin de semana los Campeonatos de España en edad escolar y Sub-23 de luchas olímpicas, una cita que reunió a cerca de 700 deportistas de todas las comunidades autónomas y que convirtió a Langreo en el epicentro nacional de esta disciplina. La competición incluyó las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-23 en las modalidades de lucha libre masculina y femenina y lucha grecorromana.

El Principado

La directora general de Actividad Física y Deporte del Principado, Manuela Ena, destacó que "para el Principado de Asturias es un orgullo poder albergar aquí campeonatos de España porque es evidente la cantidad de personas que mueven", subrayando que más de 650 deportistas participaron en la cita y que, junto a acompañantes y organización, se superó ampliamente el millar de asistentes. Además, explicó que el objetivo e s ceder la instalación a federaciones que impulsen la promoción del deporte en edad escolar.

El presidente de la Federación Española de Lucha Olímpica, Francisco Javier Iglesias, agradeció el apoyo institucional y señaló que el campeonato reunió a más de 2.500 personas entre deportistas, árbitros y acompañantes. También destacó el crecimiento de la lucha en España, que ha pasado de 6.000 licencias en 2017 a 24.000 en la actualidad.

Desde la federación asturiana, Javier Iglesias subrayó que este tipo de eventos es clave para promocionar la lucha olímpica en la región, donde ya se superan las 700 licencias y la disciplina continúa en auge.