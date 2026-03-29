Los comerciantes de Mieres claman por la reforma de la plaza de abastos: su reclamación recibe 7.000 apoyos

La Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres" afronta la primavera con nuevas campañas de dinamización comercial marcadas por el malestar existente en el colectivo ante "el bloqueo de las subvenciones municipales comprometidas desde 2023". Durante una asamblea celebrada esta semana, la directiva trasladó a los socios su preocupación por lo que consideran un "trato discriminatorio" frente a "otras entidades del concejo que sí han recibido las ayudas aprobadas por el Ayuntamiento". Además, el colectivo ha decidido situar en primer plano la demanda ciudadana para la rehabilitación de la plaza de abastos, una infraestructura céntrica que viene generando quejas por su estado de abandono y cuya mejora consideran clave para revitalizar el comercio local.

La asamblea puso el foco en la situación de la plaza de abastos, una instalación que se ha convertido en una constante escenario de protestas y reclamaciones por su estado de deterioro. En este sentido, "Ye Mieres" realizará en breve la entrega en el Ayuntamiento de más de 7.000 firmas recogidas entre la ciudadanía para impulsar la rehabilitación del mercado, una iniciativa que consideran prioritaria para revitalizar el centro urbano y mejorar las condiciones de los comerciantes que desarrollan allí su actividad diaria.

Los comerciantes que tienen negocios en el equipamiento reclaman al Ayuntamiento su reforma, pero hasta el momento, la respuesta municipal parece no tenerlos contentos. El colectivo se puso en contacto hace tiempo con "Ye Mieres", y juntos han abordado una campaña de recogida de firmas para exigir un proyecto que reflote la instalación. "Llevamos más de tres años detrás de que nos hagan caso para afrontar una reforma de la plaza", lamenta Roberto Ardura.

El presidente de la asociación, Roberto Ardura, también expresó el descontento de los comerciantes y hosteleros por los reiterados aplazamientos en el pago de la subvención municipal, "sin que hasta la fecha se hayan ofrecido explicaciones claras sobre los motivos del retraso". Pese a esta situación, el colectivo ha decidido mantener su actividad y continuar impulsando iniciativas con recursos propios para no frenar la promoción del comercio local.

Los caudalinos

Entre las acciones previstas destaca la emisión de una nueva partida de "caudalinos", los bonos descuento que se han convertido en una de las campañas más exitosas de la asociación. "Ye Mieres" prevé organizar a finales de mayo un evento específico para su distribución, con puestos de artesanía, productos locales y animación de calle. En total se pondrán en circulación 19.500 euros en "caudalinos", que podrán canjearse en los establecimientos adheridos y que permiten a los consumidores obtener un mayor valor por sus compras, reforzando así la actividad económica del municipio.

El colectivo, que aglutina a más de 150 negocios del municipio y coexiste con otra plataforma similar, la Unión de Comerciantes del Caudal, insistió en la necesidad de una mayor coordinación institucional para garantizar el apoyo al comercio local y evitar nuevos bloqueos en las ayudas comprometidas, reclamando "una respuesta clara y plazos concretos para el abono de las subvenciones pendientes".