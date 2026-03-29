Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera

Un hombre de origen asiático ha fallecido este domingo tras declararse un incendio en el almacén de un bazar de productos chinos situado en la calle Melquiades Álvarez, en La Felguera. El fallecido es, según las primeras informaciones, la pareja de la propietaria del establecimiento, un inmueble que anteriormente había albergado un restaurante. El suceso ha generado una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Los bomberos, trabajando en la zona. / LNE

El incendio se declaró en el almacén del bazar y movilizó a los servicios de emergencia, que trabajaron rápidamente para sofocar las llamas. En un primer momento se pensó que no había nadie en el interior del local, ya que no se tenía constancia de personas atrapadas. Sin embargo, tras controlar el fuego y realizar una inspección exhaustiva, los bomberos localizaron el cadáver en el interior del inmueble.

Muchas carga térmica

Un portavoz del operativo explicó que el incendio presentaba “mucha carga térmica, con gran cantidad de aparataje, maletas, colchones, goma espuma y numerosos plásticos paletizados que se vieron afectados”, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas y del humo, que alcanzó zonas sin contacto directo con el fuego. También señaló que los falsos techos resultaron dañados y que la complejidad del material almacenado obligó a realizar una búsqueda minuciosa en todo el local.

Los equipos de emergencia habían iniciado la inspección ante la posibilidad de que hubiera alguna persona en el interior, después de que no se lograra contactar con el fallecido. La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del incendio, mientras La Felguera permanece conmocionada por el trágico suceso.