Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera

El fuego arrasó el local de la calle Melquiades Álvarez y los bomberos encontraron el cuerpo tras una búsqueda minuciosa

Muere un hombre en el incendio de un bazar chino de La Felguera

Muere un hombre en el incendio de un bazar chino de La Felguera

Miguel A. Gutiérrez

David Montañés

Miguel Ángel Gutiérrez

La Felguera

Un hombre de origen asiático ha fallecido este domingo tras declararse un incendio en el almacén de un bazar de productos chinos situado en la calle Melquiades Álvarez, en La Felguera. El fallecido es, según las primeras informaciones, la pareja de la propietaria del establecimiento, un inmueble que anteriormente había albergado un restaurante. El suceso ha generado una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Los bomberos, trabajando en la zona.

Los bomberos, trabajando en la zona. / LNE

El incendio se declaró en el almacén del bazar y movilizó a los servicios de emergencia, que trabajaron rápidamente para sofocar las llamas. En un primer momento se pensó que no había nadie en el interior del local, ya que no se tenía constancia de personas atrapadas. Sin embargo, tras controlar el fuego y realizar una inspección exhaustiva, los bomberos localizaron el cadáver en el interior del inmueble.

Muchas carga térmica

Un portavoz del operativo explicó que el incendio presentaba “mucha carga térmica, con gran cantidad de aparataje, maletas, colchones, goma espuma y numerosos plásticos paletizados que se vieron afectados”, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas y del humo, que alcanzó zonas sin contacto directo con el fuego. También señaló que los falsos techos resultaron dañados y que la complejidad del material almacenado obligó a realizar una búsqueda minuciosa en todo el local.

Noticias relacionadas y más

Los equipos de emergencia habían iniciado la inspección ante la posibilidad de que hubiera alguna persona en el interior, después de que no se lograra contactar con el fallecido. La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del incendio, mientras La Felguera permanece conmocionada por el trágico suceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Iberia abandona Asturias tras 58 años (con un único precedente): 'Es una pena, pero esperamos volver
  2. Noche espectacular con la orquesta Panorama en Grado: así arrancó la nueva gira ante más de un millar de personas en El Charcón
  3. La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
  4. El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
  5. El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
  6. Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
  7. Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa
  8. Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera

Un hombre fallece en el incendio de un almacén de bazar en La Felguera

"Noa" amplía horizontes: esta es la ciudad asturiana en la que se implantará el asistente telefónico virtual de Salud tras su exitoso estreno en el valle del Nalón

"Noa" amplía horizontes: esta es la ciudad asturiana en la que se implantará el asistente telefónico virtual de Salud tras su exitoso estreno en el valle del Nalón

La crisis de Pajares: CC OO denuncia un "linchamiento" del jefe de explotación y espera que se desestime la acusación contra él por falta de seguridad

La crisis de Pajares: CC OO denuncia un "linchamiento" del jefe de explotación y espera que se desestime la acusación contra él por falta de seguridad

El nuevo aparcamiento del centro de La Felguera será solo para Duro: se descarta que pueda ser usado también por los vecinos

El nuevo aparcamiento del centro de La Felguera será solo para Duro: se descarta que pueda ser usado también por los vecinos

Agroalimentación, museos, centros de datos y hasta un laboratorio para recrear las condiciones de la Luna: la nueva vida de trece pozos de las Cuencas tras dejar de sacar carbón

Acentos

Estrategias fílmicas

La joyería a medida se elabora en Aller con un taller rural que logra captar clientes en toda España: "Nos decían que Gijón estaba lejos y ahora nos llega gente de Madrid"

Tracking Pixel Contents