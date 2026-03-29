Incendio mortal en Langreo: "Su mujer estaba convencida de que el marido estaba dentro del almacén porque había ido a colocar material; es terrible"

Domingo de Ramos trágico en Langreo. Un hombre falleció tras declararse un incendio en un almacén que guardaba productos de bazares, situado en la calle Melquíades Álvarez, en La Felguera. El fallecido regentaba, junto a su mujer, varios establecimientos comerciales en el distrito langreano. La mujer tambien es propietaria de un parque de ocio de camas elásticas en Colloto. Todo apunta a que el fuego sorprendió al hombre cuando estaba en el local colocando materiales. El suceso ha generado una gran consternación entre los vecinos de la zona, donde la familia, de origen chino pero que lleva muchos años en Asturias, es muy conocida y apreciada por su larga trayectoria comercial.

Los bomberos, trabajando en la zona. / Miguel Ángel Gutiérrez

El incendio se declaró en el almacén y movilizó a los servicios de emergencia, que trabajaron rápidamente para sofocar las llamas, que generaron una densa humareda. En un primer momento, se pensó que no había nadie en el interior del local. Sin embargo, tras controlar el fuego y realizar una inspección exhaustiva, los bomberos localizaron el cadáver en el interior del inmueble.

Un portavoz del operativo explicó que el incendio presentaba “mucha carga térmica, con gran cantidad de aparataje, maletas, colchones, gomaespuma y numerosos plásticos paletizados que se vieron afectados”, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas y del humo, que alcanzó zonas sin contacto directo con el fuego. También señaló que los falsos techos resultaron dañados y que la complejidad del material almacenado obligó a realizar una búsqueda minuciosa en todo el local.

Fatal desenlace

Los equipos de emergencia habían iniciado la inspección ante la posibilidad de que hubiera alguna persona en el interior, después de que sus familiares no lograran contactar por teléfono con el hombre. A la zona de desplazaron bomberos, sanitarios, y Policía Nacional y Local, que cortó la calle y desvió el tráfico para que pudieran trabajar los equipos de emergencia. Los primeros minutos fueron de confusión, hasta que se confirmó el fatal desenlace. Algunos de los vecinos del edificio de tres plantas ubicado sobre el almacén, que tuvieron que se evacuados al propagarse el humo por la escalera, fueron de los primeros en tratar de arropar a la mujer del fallecido, que había seguido el operativo con angustia junto a su hija y otros familiares.

Según relataron estos vecinos, la mujer de la víctima estaba segura de que su marido se encontraba dentro del almacén, ya que le había comentado que iba a descargar y colocar material tras la llegada de varios palés. “Ella sabía que él estaba dentro. Estaba convencida porque había venido a colocar material, mercancía, porque les habían llegado nuevos palés”, explicaron allegados al matrimonio. "Los conocemos de toda la vida. Son buena gente y muy trabajadores; es algo terrible", remarcaron estos vecinos.

La familia regenta desde hace años varios negocios en La Felguera, con bazares en la calle Norte y un establecimiento de colchones en la misma calle. Además, la familia regentó uno de los primeros restaurantes chinos de la comarca, cerrado hace unos años y situado precisamente junto al almacén que quemó. Tienen una hija de 18 años y gozan de gran aprecio entre los residentes, que destacan su carácter trabajador y cercano.

A la zona llegaron después agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional. La investigación continúa abierta para esclarecer el origen del incendio, en una jornada marcada por la conmoción en toda la localidad.