Morcín refuerza su apuesta por el descenso de aguas bravas en el río Caudal

Morcín acogió este fin de semana la Copa Asturias de descenso de aguas bravas. El evento recayó por segundo año consecutivo en el río Caudal a su paso por Santa Eulalia, un espacio que la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) aspira a convertir en un circuito permanente. "La jornada, como ya sucedió hace un año, ha resultado un éxito y confirma el tremendo potencial que tiene este espacio como zona deportiva y de recreo", apuntan los responsables de la organización.

Un grupo de competidores, antes de echarse al agua.

Desde la RFEP destacan que el enclave reúne condiciones naturales especialmente favorables. "Se trata de un cauce que recibe aportes de deshielos procedentes tanto de la zona de Pajares como de San Isidro, lo que garantiza un caudal adecuado durante buena parte del año", señalan. Además, según explican fuentes técnicas consultadas, no se trata de una zona con especiales restricciones ambientales, lo que facilitaría, al menos en teoría, la viabilidad del proyecto.

"El río ya presenta unas condiciones muy interesantes, con varios saltos construidos en los años ochenta. Bastaría con recolocar algunas de las piedras que la corriente ha ido desplazando con el paso del tiempo para configurar un circuito atractivo, sin necesidad de grandes obras", añaden desde la Federación, que apuesta por aprovechar al máximo las características naturales del cauce para minimizar el impacto ambiental y los costes de intervención. Los deportistas demandan de las administraciones una autorización para restaurar los saltos q ya existen y que se han dañado debido a la fuerza de la corriente.

La competición

La competición de este fin de semana volvió a confirmar las buenas sensaciones con una jornada deportiva intensa y bien organizada. Un total de 35 salidas sirvieron para decidir a los campeones de Asturias de descenso en una mañana marcada por la igualdad y el buen nivel técnico de los participantes. El caudal del río, con 19 metros cúbicos por segundo, permitió una bajada rápida y exigente, en la que el mejor tiempo se fijó en 1 minuto y 58 segundo.

En la clasificación por clubes, el triunfo fue para el Neptuno de Infiesto, que firmó una actuación muy sólida en las diferentes categorías. A nivel individual, Beltrán Sánchez, del propio Neptuno, se proclamó campeón en categoría sénior, mientras que Marco López, del Moscón de Grado, se llevó la victoria en veteranos. La cantera también tuvo protagonismo con los hermanos Jorge y David Quiroga, vencedores en cadete y alevín, respectivamente, confirmando el buen momento del piragüismo base en Asturias. En la categoría wildwater, el primer puesto fue para Armando Campa, del club Ecosup.

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La prueba por patrullas puso el broche a la jornada, con la victoria de los Cuervos Pentaplast de Pravia en una competición que concluyó en torno a las 13:15 horas. Posteriormente, el polideportivo de Santa Eulalia acogió la entrega de trofeos, en un acto en el que los deportistas agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Morcín y de Rascayu Eventos, así como la disponibilidad de vestuarios y duchas, especialmente valoradas en una jornada que terminó con la llegada de la lluvia.