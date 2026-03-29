"Noa" amplía horizontes: esta es la ciudad asturiana en la que se implantará el asistente telefónico virtual de Salud tras su exitoso estreno en el valle del Nalón

No ha alcanzado el mes de vida, pero ya quiere ampliar horizontes. En "cuestión de semanas", los usuarios de los centros de salud de la comarca del Nalón dejarán de ser los únicos que podrán concertar sus citas médicas con "Noa", el asistente telefónico virtual de la Consejería de Salud que nunca comunica y atiende llamadas las 24 horas del día los 365 días del año. Gijón será al siguiente zona en adoptar este modelo, probado con éxito a lo largo de las últimas semanas en el Nalón. La idea es que se acabe implantado de forma progresiva en toda la región.

Los responsables de la Consejería de Salud ya habían adelantado a este diario que "Noa" se extendería por el resto de la nueva área sanitaria III, que junto al valle del Nalón integra a Gijón (su cabecera) y al Oriente de la región. Ahora han precisado sus planes para detallar que el siguiente territorio en contar con "Noa" será Gijón.

Sin definir el plazo concreto para que entre en marcha, sí expusieron que será "cuestión de las próximas semanas", una vez que pasen las fechas festivas de Semana Santa, que se asienten los equipos directivos de las nuevas áreas y que finalice el proceso interno para hacer balance de la implantación de "Noa" en el Nalón, que "está siendo muy positivo", indicaron los responsables de la Consejería.

"Noa" se puso en marcha para dar servicio a los vecinos del Valle del Nalón el pasado 3 de marzo. Un día antes, el sistema fue presentado en La Felguera por la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que después de anunciar la entrada en servicio del asistente virtual, hizo una demostración práctica pidiéndole una cita. Tan solo tuvo que facilitarle su DNI (ficticio porque era un entorno de prueba) y su fecha de nacimiento. En pocos segundos, tenía cita con su médico.

Hay dos formas de ponerse en contacto con el asistente virtual. "Noa" tiene una línea telefónica propia. Se puede llamar al 984278000 y entablar una conversación con la IA. También se llegará a ella si la centralita del centro de salud (la prueba se hizo con el de La Felguera) está saturada. "Noa" está al quite para coger esa llamada.

Procedimiento

El procedimiento es sencillo. Solo con darle el DNI o el número de la Seguridad Social ya empieza la gestión de la cita. No hay que darle más explicaciones. Con decir “tengo que ver a mi médico porque me encuentro mal” , "Noa" entra en la agenda del facultativo que le corresponde al paciente y busca la cita más próxima. En caso de que la hora y el día no se ajusten a las necesidades del usuario, la asistente busca otra más cita más adecuada.

El desarrollo de este nuevo asistente virtual ha costado dos millones de euros financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad. En el acto de puesta de largo, celebrado en el centro de salud de La Felguera, han participado también las subdirectoras de Atención Primaria y Salud Pública y de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa, Carmen Menéndez y Yolanda López, respectivamente.