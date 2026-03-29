El nuevo aparcamiento del centro de La Felguera será solo para Duro: se descarta que pueda ser usado también por los vecinos

El nuevo aparcamiento que se habilita en el centro de La Felguera, junto al antiguo edificio de La Salle, en un solar ahora sin uso propiedad de Duro Felguera, será finalmente para uso exclusivo de la compañía. Se descarta así que pueda ser utilizado también por los vecinos, como se había sopesado en un principio.

Los trabajadores de la sede central de Duro volverán a Langreo tras llegar a un acuerdo para vender sus instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Esa nueva sede se ubicará en el edificio Incuv@tic II de Valnalón. Se trata de un inmueble propiedad del Principado, de tres pisos de altura y una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, y situado justo enfrente de las antiguas oficinas centrales de Duro, actualmente alquiladas a la multinacional tecnológica francesa Capgemini.

La zona de estacionamiento en Valnalón está muy saturada, por lo que se decidió habilitar como parking la parcela de Duro junto al antiguo colegio de La Salle. Inicialmente se valoró la opción de que fuera un aparcamiento mixto para trabajadores de Duro, pero del que también puedan disfrutar los ciudadanos en general, iniciativa ahora descartada.

Uso exclusivo

Así lo indicó el concejal de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases. "El aparcamiento que se está haciendo junto al edificio de La Salle será para uso de Duro Felguera. En principio será de uso exclusivo suyo porque es complicada la gestión, si quedan allí vehículos por la noche y demás"

Los aparcamientos de la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón, en Langreo, están prácticamente llenos todos los días. La Policía Local de Langreo elabora un estudio para "optimizar" el estacionamiento en Valnalón, un encargo del gobierno local para "ganar eficiencia".