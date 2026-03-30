El Ayuntamiento de Mieres intensifica los derribos de edificios en ruina con 20 ejecuciones subsidiarias en tres años

El Ayuntamiento de Mieres ha realizado desde el año 2023 una veintena de ejecuciones subsidiarias —principalmente derribos de inmuebles en ruina— que han supuesto una inversión municipal de más de 600.000 euros, según ha informado el área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige la concejala Marta Jiménez. Se trata de actuaciones que el Consistorio ejecuta "para garantizar la seguridad ciudadana y evitar problemas de salubridad en edificios abandonados o en mal estado, reclamando posteriormente el coste a los propietarios".

Estas intervenciones, según explica el gobierno local, se llevan a cabo tras numerosos requerimientos a la propiedad de los inmuebles y con la correspondiente autorización judicial, salvo en situaciones de emergencia, como la actuación realizada el pasado mes de enero en La Felguera, en Turón. "El objetivo es prevenir riesgos derivados de edificaciones en ruina y evitar que el deterioro de estas construcciones genere problemas de seguridad o salud pública", destacan los gestores municipales.

Actuaciones en marcha

Los últimos derribos se están ejecutando estos días en la zona de El Zarramín, donde se están demoliendo dos inmuebles. En los últimos tres años, las actuaciones se han extendido prácticamente por todo el concejo, con intervenciones en el casco urbano, el extrarradio y núcleos como Ujo, Santo Emiliano o Turón, sumando un total de veinte ejecuciones subsidiarias.

Los responsables del área de Desarrollo Urbano Sostenible recuerdan a los propietarios de viviendas y edificaciones su obligación de mantener los inmuebles en buen estado y atender los requerimientos de la inspección urbanística "para evitar llegar a la declaración de ruina". La prioridad a la hora de decidir las actuaciones, recalcan, se centra "en la peligrosidad de los edificios, los problemas de salubridad y, en último lugar, el ornato urbano, con el fin de garantizar la seguridad y avanzar en la regeneración del municipio". En esta línea, el gobierno local ha duplicado en los últimos años la partida anual destinada a estas intervenciones, que asciende actualmente a 200.000 euros.

Nueva planificación urbana

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal de regeneración urbana vinculada al nuevo Plan General de Ordenación (PGO), actualmente en su fase final de tramitación. El documento apuesta por “crecer hacia dentro”, priorizando la rehabilitación y la movilización de vivienda vacía para mantener precios asequibles y atraer población. En este contexto, la eliminación de inmuebles en ruina y la recuperación de espacios degradados se considera una pieza clave para mejorar el entorno urbano y facilitar la renovación de barrios como La Villa o Requejo, donde se prevén actuaciones de regeneración bajo criterios de respeto al carácter tradicional.