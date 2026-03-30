La batalla contra el imperio de la velutina: en Asturias se colocaron el pasado año 5.500 trampas para reinas de avispa asiática (y la cifra de capturas asusta)

Más de 5.500 trampas instaladas en 61 concejos asturianos permitieron capturar en 2025 más de 109.600 reinas de avispa asiática, dentro de la campaña de control impulsada por el Principado en colaboración con ayuntamientos, asociaciones y voluntariado. Estos datos fueron presentados en Mieres este lunes por el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, en un acto en el que se puso en valor el papel del concejo como uno de los municipios más activos en la lucha contra la Vespa velutina gracias al equipo especializado de Protección Civil.

Da Rocha explicó que la elección de Mieres para presentar la campaña no es casual, ya que el municipio destaca por su implicación en el dispositivo de control y por la coordinación con los servicios autonómicos. “Lo hacemos aquí en Mieres porque toda la campaña de trampeo se realiza en colaboración con los ayuntamientos”, señaló, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y el tejido social.

Por la izquierda, el secretario de Organización del PSOE, César Estévanez, el concejal socialista Jorge Expósito, el edil de Protección Civil, Marcelino Estrada (IU) y Marcos de Rocha. / David Montañés / D. M.

El director general recordó que la campaña se estructura en dos fases: el trampeo primaveral, centrado en la captura de reinas, y la eliminación de nidos durante el resto del año. El material necesario se entrega a los ayuntamientos, que se encargan de colocar las trampas y realizar el seguimiento, mientras que la información se canaliza a través de la plataforma "AvisAp", donde se registran y geolocalizan tanto trampas como avisperos para coordinar las intervenciones.

Mieres se ha consolidado desde hace años como uno de los concejos más implicados en esta lucha, con un equipo de Protección Civil especializado que participa activamente tanto en la fase de trampeo como en la neutralización de nidos, convirtiéndose en un referente dentro del dispositivo regional.

Colaboración de los ayuntamientos

En total, durante 2025 se detectaron más de 10.300 nidos en Asturias, de los cuales alrededor del 32% fueron eliminados por los propios ayuntamientos y sus equipos de voluntariado. El resto fueron retirados mediante medios del Principado, que destinó cerca de 250.000 euros para eliminar más de 3.600 nidos, mientras que en los casos de mayor riesgo para viviendas o personas intervino el Servicio de Bomberos.

Da Rocha destacó la importancia de la colaboración institucional y del voluntariado para contener la expansión de esta especie invasora, que supone un riesgo para la biodiversidad, la seguridad de las personas y el sector apícola. “El objetivo es seguir activando los medios necesarios para mantener la lucha contra esta especie invasora”, señaló, recordando que, aunque la presencia del avispón creció ligeramente, un 13 por ciento, en 2025 tras el descenso registrado en 2024, la situación se mantiene bajo control.

Trabajos de análisis

Con el fin de cuantificar el impacto de la fase de trampeo primaveral de reinas en la incidencia de la especie invasora, el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras inició en 2024 unos trabajos en Las Regueras, que este año se han extendido a Candamo, Noreña y Siero. En estos concejos se han desplegado 938 trampas sobre 125 kilómetros cuadrados en zonas preseleccionadas.

La campaña de 2026 ya está en marcha con el trampeo primaveral iniciado en febrero y la actualización del plan de actuación, en una estrategia que mantiene a Mieres como uno de los pilares de la lucha contra la avispa velutina en Asturias.