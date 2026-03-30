El campus de Barredo abre la matrícula del programa para Mayores de la Universidad de Oviedo, que cumple nueve años de crecimiento en Mieres

El campus de Barredo ha abierto el plazo de matrícula del Programa para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), que celebrará el próximo curso su noveno año de implantación en la sede mierense, consolidándose como una de las ofertas formativas más estables del campus.

El programa está dirigido a personas mayores de 50 años interesadas en ampliar sus conocimientos y participar en la vida universitaria a través de una formación adaptada a sus necesidades. La matrícula puede realizarse de forma online o solicitando cita previa a través de la web oficial del programa, y permite inscribirse por cursos completos, semestres o asignaturas y talleres sueltos, en función de las plazas disponibles.

La oferta educativa

El PUMUO ofrece un itinerario formativo de cinco años académicos, con asignaturas comunes y talleres optativos agrupados en cuatro grandes bloques: Humanidades, Ciencias Jurídico-Sociales, Ciencias de la Salud y de la Vida y Ciencia y Tecnología. Su objetivo es "fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, el gusto por la cultura y la participación social de las personas mayores, además de contribuir a mejorar su calidad de vida".

La iniciativa llega a su noveno curso en Mieres tras una evolución constante desde su puesta en marcha en el curso 2018-2019. El pasado año la sede del campus de Barredo superaba las cincuenta matrículas, triplicando las cifras iniciales y confirmando la consolidación de una propuesta que combina formación universitaria, actividad cultural y socialización.

Otras sedes

El programa se imparte también en otras sedes de la Universidad de Oviedo, como Oviedo, Gijón, Avilés y Luarca, y se ha convertido en una referencia de formación continua para las personas mayores en Asturias, con una oferta académica diversa y en constante crecimiento.