Los conductores de autobuses del Nalón irán a la huelga el viernes al no llegar a un acuerdo con la empresa
Los profesionales consideran insuficientes las medidas de seguridad que propone la compañía y exigen la instalación de mamparas
Cuatro horas largas de reunión en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) y no ha habido acuerdo. Los conductores de autobús del grupo San Juan, que integra a Transportes Zapico y a Autobuses de Langreo, empresas que operan principalmente en el valle del Nalón pero que también ofrecen servicios en la cuenca del Caudal y en Avilés, iniciarán el viernes una huelga indefinida para exigir medidas de seguridad. La protesta llega después de que el pasado 14 de marzo uno de los conductores del "búho", el autobús nocturno entre Sama de Langreo y Oviedo, fuese apuñalado. El chófer sufrió un corte en la garganta y una cuchillada en la mano de la que tuvo que ser operado de urgencia en el HUCA. El agresor, que al día siguiente confesó ser autor de los hechos, está en prisión acusado de tentativa de homicidio.
Problemas de seguridad
Tras la agresión, los conductores han denunciado problemas de seguridad de todo tipo, especialmente en los trayectos nocturnos, y han demandado a la empresa la instalación de mamparas para garantizar la integridad de los profesionales. Sindicados y empresa intentaron alcanzar un acuerdo este lunes en la sede del SASEC en Oviedo, pero no fue posible. "La empresa se niega a poner mamparas o guardias de seguridad", explicó Pablo Cortés, representante de CC.OO. Ante esa situación, la plantilla mantiene la convocatoria de huelga que votaron la mayoría de los conductores la semana pasada. Los responsables de la empresa se han comprometido a activar las cámaras de videovigilancia que hay en los autobuses así como establecer un protocolo de actuación en caso de agresión y ofrecer una formación específica a los conductores. Los profesionales creen que "no es suficiente" y mantienen que la instalación de mamparas es algo innegociable. Ante esa situación de desencuentro mantienen la huelga que comenzará a las doce de la noche del Viernes Santo y que se prolongará de manera indefinida. Al paro están llamados todos los trabajadores del grupo San juan.
Servicios mínimos
En principio no hay fijada ninguna reunión para los próximos días con lo que los conductores esperan a que el Principado, responsable final del servicio público de transporte de viajeros por carretera, establezca los servicios mínimos en las líneas de autobuses tanto diurnos como nocturnos, especialmente en el valle del Nalón.
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