De la ganadería familiar a ser el joven más fuerte de España, el lenense Javier Álvarez levanta 185 kilos en press banca: "No creía que pudiera valer para esto"

El lenense Javier Álvarez se ha criado en una familia de Lena dedicada a la ganadería. A sus 22 años ha demostrado estar fuerte como un toro. Este judoka acaba de batir el récord de España en categoría Sub-23 de powerlifting (press banca). Lo hizo con un espectacular levantamiento de 185 kilos. El logro es aún más relevante teniendo en cuenta que era la primera vez que Javier Álvarez se ponía a prueba en un torneo nacional, lo que le llevó a desplazarse a Betanzos (Galicia).

Detrás de ese levantamiento hay una historia de esfuerzo, constancia y orgullo por sus raíces. Javier Álvarez, natural de Pola de Lena, descubrió el powerlifting casi por casualidad. “Empecé a entrenar ya que era un deporte que vi que se me empezaba a dar bien y tiré para adelante con él”, explica el joven deportista, que en pocos meses ha pasado de entrenar por afición a convertirse en récord nacional.

Javier Álvarez, con la medalla obtenida en la competición. / Foto cedida a LNE

El logro tiene un significado especial para él por su origen. “Siendo de Pola, con más orgullo, porque el powerlifting no es un deporte muy demandado y ser uno de los primeros que consigue un récord en Pola de Lena es una satisfacción muy grande”, señala. El levantamiento de 185 kilos en press banca RAW, sin equipamiento más allá de las muñequeras, se produjo en la competición nacional “Los Reyes del Norte”, organizada en Betanzos bajo la federación WRPF.

Subidón de adrenalina

El momento del récord fue especialmente intenso. “Fue un subidón de adrenalina muy grande porque la preparación se complicó al final, con trabajo, durmiendo poco, molestias y dolores. Ver que los entrenos dieron su fruto fue una satisfacción muy grande”, recuerda. De hecho, el propio Javier reconoce que no esperaba alcanzar una marca así a su edad. “No pensaba ni que pudiese valer para el powerlifting, porque creía que los récords estaban mucho más altos y que iba a ser más complicado”, admite.

La preparación comenzó hace apenas cuatro o cinco meses, cuando se puso en contacto con su entrenador, Borja Vidal, culturista de Rioturbio (Mieres). Desde entonces, su rutina cambió por completo. “La preparación fue llevadera, pero hubo momentos duros por molestias y lesiones. Las dos últimas semanas pensaba que no iba a salir, pero calentando con 140 o 150 kilos vi que ese día podía salir el peso”, explica.

Trabajo bien programado

El entrenamiento también ha evolucionado. De trabajar press banca casi a diario ha pasado a entrenar tres o cuatro días por semana, priorizando el descanso y la recuperación. “Antes entrenaba seis o siete días, que es contraproducente. Ahora estoy llevando lo más óptimo”, afirma. A ello se suma una alimentación más cuidada, clave para el rendimiento. “No sabía la importancia que tenía la alimentación. Ajustamos los carbohidratos y las proteínas y el rendimiento mejoró mucho”, asegura.

Javier Álvarez, a la izquierda, con preparadores y amigos. / Foto cedida a LNE

El sacrificio ha sido principalmente de tiempo y económico. “Horas de entreno, pagar la suplementación, el equipamiento y las inscripciones a campeonatos”, resume. Sin embargo, el apoyo de su entorno ha sido fundamental: “Mis amigos y mi familia fueron muy importantes, me animaron y fueron a verme competir”.

Con solo 22 años, Javier tiene claro que su techo está lejos. “El pico de fuerza suele llegar entre los 35 y los 40 años, así que hay margen para meter más peso y hacer cosas muy chulas”, afirma con ambición.

Su próximo reto llegará el 9 de mayo en una Copa de Europa, donde intentará superar su propio récord de España y alcanzar los 190 kilos en press banca. Además, competirá en curl de bíceps estricto con el objetivo de batir también la marca nacional, actualmente en 82,5 kilos. El objetivo a largo plazo es claro: “Seguir evolucionando en la banca, seguir batiendo récords de España y seguir progresando”.