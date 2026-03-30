Un cigarrillo pudo originar el fuego que causó la muerte a un comerciante chino en La Felguera

Un desgraciado accidente con un cigarrillo. Los primeros pasos en la investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Nacional, apuntan a que el incendio en el que el pasado domingo falleció un comerciante de origen chino en La Felguera tuvo su origen en un pitillo. Así lo apuntaron fuentes cercanas a la investigación a falta de los resultados finales de la inspección ocular de la Policía Científica que se prolongó durante la mañana de este lunes.

Operarios del Ayuntamiento de Langreo retirando los restos del incendio en el que falleció un comerciante chino en La Felguera / D. O.

Material inflamable

Pin como era conocido en La Felguera, trabajaba en un almacén de la calle Melquíades Álvarez cuando se originaron las llamas. Colchones, maletas, mucho material textil y plástico. Las llamas y el denso humo se extendieron con mucha rapidez y el hombre no pudo hacer nada, aunque se sospecha que intentó apagar el fuego ya que el grifo del baño estaba abierto.

Este lunes su esposa Su, acompañada de miembros de su familia, acudieron al lugar del suceso, el almacén en el que guardan el stock con el que abastecen dos bazares y una tienda de colchones, también en La Felguera. En la puerta, todo tipo de materiales quemados, entre los que buscaban algo que rescatar y que indicase qué es lo que había ocurrido. Durante toda la mañana, efectivos de la Policía Nacional trabajaron en el local para averiguar lo sucedido. Aunque el cuerpo presentaba algunas quemaduras, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre pudo fallecer intoxicado por inhalación de humo, aunque este extremo deberá ser confirmado por la autopsia.

Horas de angustia

El comerciante acudía todos los días al almacén. Lo hizo también el domingo. Entró, cerró la puerta y se puso a trabajar. Le dijo a su mujer que iba a colocar mercancía que les había llegado recientemente. A las 16.53 horas la Policía Nacional llamaba al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias alertando que estaba saliendo humo del bajo de un edificio de tres alturas.

La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio y otra dotación, con dos efectivos y una autobomba nodriza, desde el parque de La Morgal. También se activó al jefe de zona centro que una vez llegó a incidente solicitó la movilización de dos efectivos del parque de Caso.

A las 17.48 horas el mando de bomberos informa que el fuego está confinado en el local y a las 18.43 horas comunica que está controlado. Posteriormente, a las 19.04 horas, fue cuando los bomberos informaron que habían localizado el cuerpo sin vida de una persona en el interior del establecimiento.

Pasadas las nueve y media de la noche y tras recibir la correspondiente autorización, los bomberos de San Martín del Rey Aurelio junto al jefe de zona centro recuperaron el cuerpo sin vida del hombre.

Las labores de investigación seguían la mañana de este lunes y todo apuntaba a un desgraciado accidente.