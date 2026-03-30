Incendio mortal en Langreo: la investigación apunta a que el comerciante chino pudo morir por inhalación de humo al intentar apagar el fuego

El hombre de origen chino que falleció este domingo tras declararse un incendio en un almacén que guardaba artículos para bazares pudo fallecer por el humo. Todo apunta a que el fuego sorprendió al hombre cuando estaba en el local colocando materiales. Aunque el cuerpo presentaba algunas quemaduras, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre pudo fallecer intoxicado por inhalación de humo, aunque este extremo deberá ser confirmado por la autopsia. También se cree que pudo intentar apagar el fuego, ya que había un grifo de agua abierto.

El almacén está situado en la calle Melquíades Álvarez, en pleno centro de La Felguera. El fallecido regentaba, junto a su mujer, varios establecimientos comerciales en el distrito langreano. La mujer también es propietaria de un parque de ocio de camas elásticas en Colloto.

El suceso ha generado una pronfunda conmoción entre los vecinos de la zona, donde la familia, de origen chino pero que lleva muchos años en Asturias, es muy conocida y apreciada por su larga trayectoria comercial. El incendio se declaró en el almacén y movilizó a los servicios de emergencia, que trabajaron rápidamente para sofocar las llamas, que generaron una densa humareda. En un primer momento, se pensó que no había nadie en el interior del local. Sin embargo, tras controlar el fuego y realizar una inspección exhaustiva, los bomberos localizaron el cadáver en el interior del inmueble.

Familiares de la víctima, siguiendo el desarrollo del operativo. | M. Á. G.

Intoxicación

Los equipos de emergencia tuvieron que forzar la puerta para entrar, ya que, al parecer, estaba cerrada por dentro. El local funciona como almacén, no está destinado a la venta directa de productos. La Policía también investiga si el hombre pudo intentar apagar el incendio, ya que el grifo del agua de un baño estaba abierto. Las primeras hipótesis que deberá confirmar la autopsia, apuntan a que el fallecimiento pudo deberse a la inhalación de humo, si bien el cuerpo presentaba algunas quemaduras.

Un portavoz del operativo explicó que el incendio presentaba «mucha carga térmica, con gran cantidad de aparataje, maletas, colchones, gomaespuma y numerosos plásticos paletizados que se vieron afectados», lo que favoreció la rápida propagación de las llamas y del humo, que alcanzó zonas sin contacto directo con el fuego. También señaló que los falsos techos resultaron dañados y que la complejidad del material almacenado obligó a realizar una búsqueda minuciosa en todo el local.

Los equipos de emergencia habían iniciado la inspección ante la posibilidad de que hubiera un hombre en el interior, después de que sus familiares no lograran contactar por teléfono con él. A la zona de desplazaron bomberos, sanitarios, y Policía Nacional y Local, que cortaron la calle y desviaron el tráfico para que pudieran trabajar los equipos de emergencia. Los primeros minutos fueron de confusión, hasta que se confirmó el fatal desenlace. Algunos vecinos del edificio de tres plantas ubicado sobre el almacén, que tuvieron que se evacuados al propagarse el humo por la escalera, fueron de los primeros en arropar a la mujer del fallecido, que había seguido el operativo con angustia junto a su hija y otros familiares.

Colocar material

Según relataron estos vecinos, la mujer de la víctima estaba segura de que su marido se encontraba dentro del almacén, ya que le había comentado que iba a descargar y colocar material tras la llegada de varios palés. «Ella sabía que él estaba dentro. Estaba convencida porque había venido a colocar material, mercancía, porque les habían llegado nuevos palés», explicaron allegados al matrimonio. «Los conocemos de toda la vida. Son buena gente y muy trabajadores; es algo terrible», remarcaron estos vecinos.

La familia regenta desde hace años dos bazares y un establecimiento de colchones en la calle Norte. Además, regentó uno de los primeros restaurantes chinos de la comarca, cerrado hace unos años y situado precisamente junto al almacén que quemó. Tienen una hija de 18 años y gozan de gran aprecio entre los residentes, que destacan su carácter trabajador y cercano.