Javier García Cellino, escritor: "Las películas mudas son la esencia del cine; una mirada de Charlot es poesía pura"

Javier García Cellino estudió derecho, fue sindicalista, encabezó dos veces la candidatura a la Alcaldía de Langreo de la Liga Comunista Revolucionaria. Se licenció en Geografía e Historia, en la especialidad de Arte, fue árbitro de futbol y llego a ser juez de línea en Segunda División. También fue secretario municipal del Ayuntamiento de Caso hasta su jubilación. En esa intensa actividad vital también ha tenido tiempo de escribir mucho y bien. Adornan su trayectoria literaria cinco novelas, un libro de relatos y una docena de poemarios. El último de ellos, "El bastón de Chaplin", todo un homenaje al cine mudo, se presenta el próximo 15 de abril en el cine Felgueroso, en Sama, a las 19.30 horas. El acto contará con la presencia del autor y de Chema Munárriz y Avelino Francisco Fernández.

-¿Javier Cellino se considera más escritor o poeta?

-Tengo más de 20 premios, entre primeros y segundos, y un 70 por ciento son en narrativa. Pero estoy más cómodo en la poesía. Con 16 años ya tuve la osadía de mandar un relato al concurso de Cuentos de La Felguera, del que ahora soy jurado. Quiero decir con esto que empecé en la narrativa, pero poco a poco la poesía fue llamándome la atención. Sigo muy pillado por la narrativa, pero por encima de todo, entre escritor y poeta, me considero poeta.

-¿Qué supone la poesía para usted?

-Para mí la poesía lo supone todo. La poesía es belleza y la búsqueda de imágenes hermosas, pero también es un aprendizaje. También me sirve como campo de experiencia, me ayuda mucho. La satisfacción que yo tengo cuando termino un verso y veo esa luz... Yo diría que casi vivo en modo poeta, no del todo, porque también hay una parte de la narrativa, pero es así. Para mí la poesía es lo más importante. Aunque suene pedante, es un modo de estar en el mundo. Aprendí a respirar a través de la poesía.

-Habla de que es un campo de experiencias, hay poetas que crean desde la instrospección y otros empapándose de su entorno, ¿cuál es su caso?

-Hay dos conceptos distintos. Uno es el que entiende la poesía como algo casi místico, ese poema que surge solo en un momento de iluminación en el que estás tú muy inspirado. Que ven la poesía casi como un ritual sagrado. Para mí no. La poesía es, en ese sentido, como la narrativa. Hay que trabajársela mucho. Yo le dedico cuatro horas al día entre leer y escribir. Soy muy de esa frase que se atribuye a Picasso de que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. El poema no es ese artilugio sagrado, en el que a veces que solo falta arrodillarnos delante de él. Para mí la poesía es consecuencia del trabajo diario. Es una revelación pero surge trabajando.

-¿Qué puede encontrar el lector en "El bastón de Chaplin"?

-Son 25 poemas que componen un homenaje al cine mudo. El cine mudo comienza en 1888 y termina en 1936. La primera película, pese a que hay debate sobre ello, es "La escena del jardín de Roundhay". Empiezo con esa y termino en 1936 con "Tiempos modernos". Partí de una lista de 60 películas que estuve visionando repetidas veces, hasta seleccionar 25. Están, entre otras, "Viaje a la Luna", "Alicia en el país de las Maravillas" o "El Acorazado Potemkin". Y hay una que me interesó mucho y no conocía, que se llama "Las consecuencias del feminismo", de Alice Guy, de 1906, donde postula un mundo donde hombres y mujeres intercambian sus roles. Cada poema se dedica a una película, pero no es una continuación ni una sinopsis de ella. La película ya está hecha. Lo que he querido es captar su clima, cómo respira, su filosofía. Su esencia. Y luego, cada poema, viene acompañado por un texto donde explicó quién es el director, el año y un breve contexto, como si fuera la cartelera.

-El cine mudo comunica con gestos y miradas, ¿qué conexiones tiene con el lenguaje poético?

-Siempre me gusta decir que todo tiene que ver con todo. Para mí el microrelato es la esencia de la narrativa y, en el cine, la esencia es en cine mudo. En el sentido de que es mucho más poético. No hablan y tienen que suplir eso con gestos, con ademanes, con posturas y eso a mí me parece pura poesía. Aquí el director tiene que conseguir que esos personajes hagan poesía y es poesía pura. La mirada de Charlot es poesía pura.

-¿Esa sencillez del mensaje es una forma de escuchar mirando, frente a la verborrea actual?

-El problema actual es que oímos, pero no escuchamos. La gente oye, pero oye ruidos. Y yo creo que el cine mudo es para mirarlo y para escucharlo.

-¿Qué más presentaciones hará del libro?

Noticias relacionadas

-El día 15 de abril presentaré el poemario en Langreo y el día 30 en "La buena letra", que es una librería de Gijón. Y luego tengo la intención de hacerlo en Oviedo. Estoy muy agradecido y muy contento con la editorial, "El sastre de Apollinaire", que dirige Agustín Sánchez Antequera. Que es un gran poeta además. Quiero publicar antes de final de año un libro sobre música, música clásica principalmente, que seguirá la misma estructura de este poemario.