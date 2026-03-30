Langreo inicia el proceso de admisión en las escuelas infantiles

El Ayuntamiento de Langreo ya tiene fechas para el plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años del municipio, correspondiente al curso 2026/2027. El periodo para la inscripción del alumnado permanecerá abierto desde el día 14 hasta el 24 de abril, dentro del calendario ordinario establecido para la planificación del próximo curso escolar.

Las familias interesadas podrán formalizar su solicitud de manera presencial en el Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC), ubicado en la planta baja del Ayuntamiento de Langreo, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Para una mejor atención, se recomienda solicitar cita previa a través del portal web municipal. Asimismo, las solicitudes también podrán presentarse a través del registro electrónico disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios contemplados en la normativa vigente, garantizando así la accesibilidad al proceso para todas las familias del concejo.

El proceso de admisión continuará el 27 de mayo con la publicación de las listas provisionales de admitidos y no admitidos, que podrán consultarse tanto en las propias escuelas infantiles como en la página web municipal. A partir de esa fecha y hasta el 1 de junio se abrirá el plazo para la presentación de alegaciones ante la dirección de los centros.

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Posteriormente, el 10 de junio se harán públicas las listas definitivas de admitidos y no admitidos. Las familias que obtengan plaza deberán formalizar la matrícula entre el 25 de junio y el 3 de julio, en las fechas que serán previamente concertadas desde cada escuela infantil, con el objetivo de organizar el inicio del curso en septiembre con normalidad.