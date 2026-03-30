Langreo llora a Pin, el comerciante chino de 44 años fallecido en un incendio en La Felguera: "Era un gran trabajador y muy buena persona"

"Un trabajador incansable y muy buena persona”, así recuerdan en La Felguera a S.P.Y., el comerciante chino de 44 años, al que todos llamaban Pin, fallecido en un accidente del almacén que se incendió la tarde del domingo en La Felguera. Él y su familia llevan décadas asentados en el distrito langreano donde son muy apreciados por los vecinos.

Local de La Felguera en el que falleció un comerciante chino en un incendio / D. O.

"Un gran trabajador"

Mari Cruz Guerra es una de las personas que este lunes se acercaron al lugar del suceso, en la calle Melquíades Álvarez, para apoyar a la familia del fallecido. Conocía a Pin, como todos le llamaban, “de toda la vida”. Era “un gran trabajador y buenísima persona”, asegura, y reconoce estar “impactada” por lo sucedido. La mujer quiso arropar a la mujer del fallecido, empresaria muy conocida y apreciada en La Felguera desde que hace años su familia abrió un restaurante chino, de los primeros de las Cuencas, precisamente en el local que ahora tenían de almacén y en el que falleció el hombre.

Del restaurante a los bazares

Vecinos, amigos, clientes y comerciantes de la zona recuerdan al hombre siempre trabajando. “Venía todos los días al almacén a traer mercancía o a sacarla para los bazares y la tienda de colchones”, explica Carmen Marina Fernández, que tiene una farmacia en el local de al lado. “Cuando yo vine hace 16 años, ellos ya tenían aquí el restaurante”, recuerda. Al lado de aquel local de hostelería, la familia de la esposa del ahora fallecido regentaba también una tienda. Ella, la mujer, fue la primera en llegar a Langreo, lo hizo de muy joven. Estudió en Langreo y ayudaba en los negocios familiares. Con el paso del tiempo se casó con S.P.Y. y tuvieron una hija que ya nació en Asturias. Todos están completamente integrados en el día a día de la Felguera. Tras el cierre del restaurante la familia emprendió otros caminos empresariales. Dos bazares y una tienda de colchones en La Felguera. Además, la mujer es titular de un negocio de camas elásticas en Colloto. Los locales permanecieron cerrados este lunes. Un cartel en el que se podía leer “Cerrado por motivos personales”, dejaba entrever la tragedia sufrida por una familia que se encuentra destrozada.

Los vecinos intentaron este lunes dar un poco de consuelo a la esposa y a los familiares del fallecido. Juan Izaguirre, presidente de la comunidad de propietarios del edificio en el que se produjo el incendio, recordaba que había visto al fallecido unas horas antes. Luego “yo no estaba en casa pero me avisaron de que había habido un incendio y que había una persona fallecida”.

Los testimonios de los residentes de la zona coinciden en señalar la entrega al trabajo y la larga trayectoria de la familia, que llevaba cerca de tres décadas asentada en el barrio.