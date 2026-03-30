Palmas y ramos llenan las Cuencas, con numerosos participantes en las tradicionales bendiciones en los templos parroquiales: "Es una tradición muy guapa"

El color verde y el amarillo se adueñaron este domingo de las calles de las Cuencas. A lo largo de la mañana numerosos vecinos, muchos de ellos niños, acudieron a las iglesias para participar en la bendición de los ramos y las palmas para cumplir con la tradición, antes de hacer entrega de los mismos a padrinos y madrinas.

Aroa Suárez (izquierda) y Lucía Presa. | / M. Á. G.

En La Felguera, la lluvia de los últimos días dio tregua y la bendición de las 11.00 horas pudo hacerse en el exterior del templo parroquial, en el parque, junto a la estatua dedicada a Pedro Duro.

Allí se concentró un buen número de personas, por lo que el párroco, Francisco Fernández, tuvo que emplearse a fondo para tratar de llegar con el agua bendita a todos los ramos y palmas desplegados a su paso. En primera fila estaban los más pequeños, que no querían perderse detalle de la celebración.

También estaba por la zona algún que otro padrino y madrina, vigilando que se cumpliera la tradición. "Tengo una ahijada de ocho años y ya le he dicho que si no me trae el ramo bendecido no lu quiero", comentaba con humor Lucía García. "Ha venido mucha gente", terció Pedro Álvarez. "El día ha acompañado y la verdad es que es una tradición muy guapa", añadió.

La bendición en Sama fue más tarde, a las 13.00 horas, y en este caso se produjo en el interior de la iglesia parroquial, que se quedó pequeña para acoger a la gran cantidad de personas que participaron en el acto.

Entre ellas estaban las jóvenes Lucía Presa y Aroa Suárez, ambas de veinte años. "Solemos venir todos los años, desde pequeñas nos gusta mucho esta tradición", señaló Lucía Presa. "Nos gusta mucho el ambiente", coincidió su amiga, "porque se reúne mucha gente y estás con la familia y con los amigos". Aroa Suárez añadió que ambas estudiaron en un colegio católico, el Nuestra Señora del Rosario, y "creo que por eso tenemos esta fiesta más inculcada aún", indicó antes de apostillar que "de pequeña era más de palma, pero ahora de ramo".

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