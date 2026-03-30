La Policía Local de Langreo denuncia a tres conductores por su presunta participación en carreras ilegales en Riaño

La Policía Local de Langreo ha presentado denuncia contra tres conductores por su presunta participación en carreras ilegales en Riaño. "Fue en el marco de un operativo de control de tráfico desarrollado en el concejo, que contó con apoyo de medios aéreos", señaló el gobierno local.

"Durante este dispositivo", explicaron las mismas fuentes, "se detectó una posible actividad relacionada con la realización de carreras ilegales en el polígono de Riaño. Tras la correspondiente identificación de los vehículos implicados, se procedió a proponer para denuncia a tres conductores por participar en este tipo de práctica".

El perfil del participante en estas carreras suele ser el de un joven, con coches de segunda mano tuneados y quedadas sigilosas por exclusivos grupos de Whatsapp al que resulta "muy difícil" acceder. Decenas de personas, en su mayoría entre los 19 y 30 años, participan en carreras ilegales por toda Asturias.

No son exclusivas de Langreo. En Gijón, el polígono de Somonte y la Zalia son los dos puntos más conflictivos de estas prácticas. Más que carreras, matizan los expertos, "se juntan para hacer trompos y derrapes; no hay tanta constancia que compitan en carrera". Por lo general son jóvenes de toda Asturias, incluso algunos llegados de comunidades autónomas próximas como Galicia, que se juntan en puntos concretos. Cierto es que a veces hay gente de mayor edad. Incluso hay constancia de haber identificado hasta algún matrimonio con bebés. "Quedan por pequeños grupos de whatsapp, pero son muy exclusivos y difíciles de entrar ahí", confiesan las fuentes consultadas. Quedan a comer pizza o hamburguesas, muchos de ellos acompañados de sus parejas, y comienzan luego el espectáculo de ruidos y maniobras temerarias.

Drogas y alcohol

Por otro lado, a lo largo del fin de semana se desarrollaron en Langreo controles preventivos de alcohol y drogas en distintos puntos del municipio. "Como resultado de estas actuaciones, se instruyeron dos atestados por delitos contra la seguridad vial, además de formularse dos denuncias administrativas por superar la tasa de alcohol permitida y registrarse un resultado positivo en consumo de drogas", indicó el gobierno local.