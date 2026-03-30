De un taller de coches a una tienda "on line" de Pokémon: el semillero de Valnalón ayudó a poner en marcha 30 empresas el año pasado

Un estudio de diseño, un taller mecánico de reparación de coches y una empresa de venta de material de coleccionista de Pokémon son algunas de las iniciativas que se pusieron en marcha el pasado año gracias al apoyo del semillero de proyectos empresariales de Valnalón. La ciudad tecnológica langreana, dependiente del Principado, contribuyó a crear 30 empresas en 2025, cinco más que en el año anterior.

Así lo explicaron los responsables de Valnalón. "Seguimos teniendo my buena participación. Hubo 134 proyectos que se asesoraron para la creación de empresas. Ayudamos a crear 30 empresas, con 36 socios promotores (el empleo directo generado) y se apoyó a otras 14 en consolidación". Las mismas fuentes señalaron que se promovieron 23 acciones formativas de creación y consolidación en las que participaron 476 personas, lo que "es un dato importante. La gente cada vez es más consciente de que necesita más formación".

Tasa de retorno

Destacaron también desde Valnalón la tasa de retorno a la sociedad de la inversión que recibe la entidad. "Por cada euro invertido en el semillero de proyectos retornan a la sociedad 9,84 euros por licencias de apertura, tasas, altas de Seguridad Social e impuestos directos e indirectos", entre otros conceptos, indicaron.

Jeremy Iglesias, langreano de 26 años, es uno de los nuevos emprendedores que creó empresa en 2025. A través de su firma vende, a través de internet principalmente, material sellado de cartas de Pokémon TGC–Trading Card Game (juego de cartas coleccionables), juegos donde los jugadores compran sobres aleatorios para construir mazos personalizados, coleccionar cartas raras e intercambiarlas. También tienen canales en redes sociales donde "hago aperturas de sobres", con 100.000 seguidores .

"Me dedico básicamente a vender material Pokémon TGC, tiene mucho mercado de toda España. Lo que más vendo por ahora es a gente de por aquí y también a través de contactos", señala este langreano. "Una idea en proceso para esa actividad son las ‘mistery boxes’", cajas en las que el valor de los sobres que contienen es aleatorio.

Iglesias estuvo trabajando cono programador de la plataforma Salesforces dos años y medio. "Después estuve al paro un año y durante ese tiempo estuve preparando el tema de la empresa", expone, para añadir: "En Valnalón me ayudaron mucho porque no tenía ni idea de empresa y me apoyaron a la hora de hacer el plan de empresa".

No quedó tan satisfecho Rubén García, de 43 años, que se queja de que el plan de empresa hecho en Valnalón no se ajustaba a lo que después planteaba el banco. "Estuve de empleado un año en un taller de coches de Sama y cuando el propietario se retiró me quedé con el negocio". Antes había trabajado en la rama de mecánica de maquinaria pesada "yendo de un lado para otro" y casi "siempre a la intemperie, esto es otra cosa". Además, añade, "cuando eres empresario sabes que las horas que eches o el trabajo que hagas en para ti", indica.

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Trayectoria

Desde 1992 en el semillero de proyectos de Valnalón "apoyamos a todas las personas emprendedoras que quieren poner en marcha un proyecto", exponen los responsables de Valnalón: "Para ello, hemos desarrollado una metodología y unas herramientas propias que nos permiten trabajar con las personas emprendedoras en el desarrollo de sus competencias y en el análisis de viabilidad de sus modelos de negocio". También señalan que "el trabajo compartido, las tutorías con nuestro equipo técnico, la conexión en red a través de nuestra plataforma Valnaloncrea y la importante red de entidades colaboradoras con quienes compartimos formaciones, talleres o buenas prácticas, hacen del Semillero de Proyectos de Valnalón un entorno idóneo de aprendizaje".