Vecinos de El Puente se encierran en el Ayuntamiento de Langreo para reclamar la paralización del plan de expropiaciones en el barrio: "No saldremos hasta que haya una solución"

Los vecinos del barrio langreano de El Puente han iniciado este lunes un encierro rotatorio en el Ayuntamiento para mostrar su rechazo al plan de vivienda propuesto por el Principado para la zona y que incluye "la expropiación de viviendas". "Vamos a estar aquí hasta que nos hagan caso. Pedimos que no se lleve el punto de las expropiaciones de El Puente al orden del día del pleno de 8 de abril hasta que se encuentre una solución", indicó Flor María Vázquez Pérez, que inició el encierro junto con María Vilma Castro. La idea es que los vecinos se vayan relevando para que "siempre haya aquí al menos dos personas, día y noche, aunque puede haber más", apuntó Castro, madre de una de las afectadas.

Los vecinos, que ya han recabado 5.000 firmas de apoyo, creen que la medida "afectaría gravemente a nuestras viviendas, negocios y forma de vida, causando perjuicios sociales, económicos y personales". "Queremos que se pare el tema de la expropiación, que no se lleve a Pleno. Y que empiecen a dialogar también para llegar a un punto de encuentro", indicó Castro. "No saldremos de aquí hasta que no haya una solución con el tema del barrio de El Puente", indicó Vázquez, que lleva 66 años viviendo en el barrio. "Nací ahí".

La protesta durará hasta el Pleno del día 8 de abril. "En el encierro estaremos de dos en dos en principio porque, claro, es gente muy mayor que no puede venir o gente que trabaja. Y entonces los que podemos nos iremos turnando", aseguró Vázquez. "Por la tarde traeremos una tienda d ecampaña, colchones y una hamaca. Y libros y juegos de mesa".

Concentración

Los vecinos ya aprovecharon el viernes la celebración de una Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento para concentrarse frente al Ayuntamiento. En las inmediaciones del acceso al Consistorio también había agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Local, que finalmente acabaron por disolver la protesta al carecer de autorización, según explicaron los propios vecinos. Se procedió a pedir la documentación de algunas de las personas allí concentradas, sin que se registraran incidentes.

"Hemos venido aquí porque se reunían en Comisión Informativa para ir aprobando lo de la expropiación y también asistía el director general de Ordenación del Territorio. Hemos venido para recordarle al alcalde sus palabras porque en varias ocasiones dijo que no iba a sacar a nadie de sus casas", apuntó entonces Zaida Ríos, portavoz vecinal. Y añadió: "Esperemos que no se olvide de sus palabras y que cumpla con lo dicho. En ningún momento ha habido diálogo. Ellos hablan de diálogo, hablan de interés general, pero es todo mentira".