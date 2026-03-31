El 96 por ciento de los alumnos de la escuela taller de San Martín, 46 de 48, obtienen la capacitación profesional
El 15 por ciento de las personas que participaron en el proyecto se han incorporado ya al mercado laboral
San Martín del Rey Aurelio clausuró este martes su Escuela Taller de Recuperación y Animación, una formación que ha tenido una duración de un año y que de la que el Ayuntamiento hace un balance “muy positivo”. El salón de plenos del Ayuntamiento acogió la entrega de diplomas a los 48 alumnos que participaron en el programa, de los cuales 46 —el 95,8% del total— han logrado obtener el certificado de profesionalidad en albañilería, la jardinería o el tiempo libre. Además, el consistorio destacó que un 15 por ciento de los participantes ya ha conseguido un contrato de trabajo tras su paso por el proyecto.
El alcalde, José Ramón Martín Ardines, felicitó al alumnado por una capacitación que, según destacó, ha tenido un beneficio directo en el día a día del concejo. Los alumnos han sido los responsables de diversas mejoras en San Martín durante el último año, encargándose de la reparación de aceras y muros, la rehabilitación de lavaderos y el mantenimiento de zonas verdes y jardines. Asimismo, el módulo de tiempo libre organizó campamentos urbanos, facilitando la conciliación de las familias del municipio durante los periodos no lectivos. Los dos alumnos que no completaron la certificación total fue por haberse incorporado al programa cuando este ya se encontraba en una fase muy avanzada, si bien el regidor quiso destacar el esfuerzo de todos los integrantes por mejorar su empleabilidad y prestar un servicio público a sus vecinos.
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