La asociación TEA Nalón advierte que el proyecto del Principado para mayores autistas “se aleja bastante de la esencia” de lo reclamado

La Asociación TEA Nalón de familiares de personas con trastorno de espectro autista afronta el 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con la mirada puesta en el centro para mayores de 21 años con autismo proyectado por el Principado en el antiguo colegio La Salle de Ciaño. TEA Nalón lleva años reivindicando el equipamiento y advierte que “la esencia” de lo que reclaman se aleja bastante de lo ofrecido”. Las consejerías de Salud y Bienestar presentaron el proyecto el pasado mes de febrero y se mostraron abiertas al diálogo con todos los actores implicados. “Esperemos que las conversaciones pendientes, se lleven a cabo, para poder exponer lo que la TEA Nalón quiere”, explica la asociación, que advierte que “no seremos partícipes de ningún proyecto ajeno a nosotros”. El Principado incluye el centro TEA en un diseño más amplio para convertir el antiguo colegio de La Salle, en Ciaño, en un "centro pionero para el cuidado de la salud mental, la vida comunitaria y el apoyo a la integración". En los planos aportados por la administración regional el espacio para las personas con autismo mayores de 21 años se ubicará en un pabellón independiente de la planta baja del colegio, con más de 300 metros cuadrados de superficie, y garantizará la continuidad de tratamientos, terapias y rutinas diarias. Aunque funcionará de modo autónomo, está previsto que ambos dispositivos lleven a cabo proyectos comunes. Contará con 15 plazas.

Antiguo colegio La Salle de Ciaño, Langreo / D. O.

Centro Jerónimo Blanco

Los familiares reclaman también formalmente que el futuro centro público de Ciaño lleve el nombre de Jerónimo Blanco, fallecido en mayo de año pasado, “en honor a su lucha incansable por dar vida al patrimonio abandonado del Valle”

Nuevo logo de la Asociación TEA Nalón / LNE

Este jueves, coincidiendo con el Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo, la asociación TEA Nalón ha presentado un nuevo logo en el que se refleja su defensa de la inclusión y con la mirada puesta en la etapa adulta. La nueva imagen es una brújula que simboliza las etapas emocionales de las familias tras el impacto del diagnóstico y la afectación de su salud mental. El diseño, que recorre desde el azul claro al intenso, integra los cinco concejos de la comarca como piezas fundamentales de un puzle inclusivo.

Los ayuntamientos se iluminarán de azul

Un año más, los cinco ayuntamientos del Nalón se han sumado al movimiento internacional “Light It Up Blue”. Así, los consistorios de Caso, Sobrescobio, San Martín del Rey Aurelio y Langreo iluminarán sus sedes de azul, el color del autismo. En Laviana, debido a las obras en el ayuntamiento, el color de la concienciación se trasladará a los siete nuevos aparcabicis instalados en el concejo. Además de los ayuntamientos, también se iluminará de azul el campo de fútbol de El Entrego, en San Martín, y la fuente de Langreo Centro, en La Felguera.

El gran objetivo de la asociación es la transformación del antiguo Colegio de La Salle de Ciaño en un centro público para personas con trastorno de espectro autista mayores de 21 años y para ello reclaman la interlocución con el Principado.

Desde TEA Nalón advierten de la "prevalencia alarmante" de casos en Asturias y defienden que este tipo de centros públicos “son la única vía para dar cobertura a personas con gran dependencia que no pueden ser atendidas en centros ocupacionales ordinarios”.

La asociación afronta este 2 de abril con un mensaje de esperanza y gratitud hacia los vecinos y colectivos que han respaldado sus peticiones, recordando que la visibilidad del autismo "depende de la perspectiva que cada uno tenga de un mundo que está dentro del nuestro”