La Flor marca el inicio de la primavera festiva en Asturias: ¡Arranca la temporada de fiestas de "prau"!

Lena ya se prepara para vivir una de las celebraciones más arraigadas de la comarca del Caudal. El Ayuntamiento ha cerrado el programa de las fiestas de La Flor 2026, que se celebrarán del 9 al 13 de abril y que, un año más, marcarán la apertura de la temporada de fiestas de "prau" en Asturias, una cita muy esperada en el calendario festivo de la región.

La jira de La Flor cuenta con una larga tradición y se ha consolidado como la primera gran romería primaveral en los valles mineros, reuniendo cada año a miles de fieles en el "prau" de Piedracea para compartir sidra, comida campestre y música tradicional en un ambiente de convivencia que muchos consideran casi una “religión” festiva. La subida al prau y la procesión de la Virgen de la Flor forman parte de una tradición centenaria que mantiene viva la esencia de las romerías asturianas.

El programa festivo

El programa arrancará el jueves 9 de abril con la entrega del LXIII Premiu Internacional Cuentos Lena en el teatro Vital Aza, a las doce del mediodía. El viernes 10 tendrá como protagonista "La Vueltina de Dani", carrera solidaria organizada por el IES Santa Cristina, junto al baile de Dani y su acordeón en la residencia Canuto Hevia y la verbena nocturna con la orquesta Fania Blanco Show y Trío Fusión.

Durante el fin de semana, los días 11 y 12, la actividad se intensificará con el mercáu tradicional en La Caleya y el recinto ferial infantil gratuito en la Sagrada Familia-El Pilar. El sábado se celebrará el X Torneo Infantil de Judo La Flor en el polideportivo Jesús Suárez Valgrande, mientras la música en la calle animará el bulevar, la calle Vicente Regueral y el parque Infantil. Las verbenas estarán protagonizadas por las orquestas Trébol y D’Cano en la plaza Alfonso X El Sabio, con Punto Lila de seguridad.

El plato principal

El lunes 13 llegará el día grande con la tradicional subida al prau de la ermita de la Flor, el reparto del bollu, la misa de cofrades finaos, la procesión con la puya’l ramu y la romería amenizada por David Payares, poniendo el broche a una fiesta que cada primavera abre el ciclo festivo del prau en Asturias.