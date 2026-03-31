El reloj ya casi marca la hora. Los Huevos Pintos se celebran en Sama desde mañana hasta el lunes, 6 de abril. Esta celebración, santo y seña de la localidad, regresa con un completo programa lleno de actividades para todos los públicos. Los festejos están organizados por la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama.

Los Huevos Pintos, desde mañana en Sama

Durante todos los días, los voladores sonarán a las 13.00 y a las 19.30 horas. La programación combina sesiones vermut, actuaciones musicales en distintos locales hosteleros.

No faltarán actividades infantiles como gymkanas, pintacaras o talleres, al igual que eventos participativos como el rastro popular. Por la noche, será el turno de distintas orquestas y DJ. Tekila, la Orquesta Saudade, Grupo Cayena y “Estopaos, tributo a Estopa” serán los protagonistas principales de las verbenas, respectivamente. La primera tendrá lugar mañana; la segunda, el jueves; y el sábado sonará el homenaje a Estopa.

El mercado semanal contará con puestos de Huevos Pintos que reforzarán la tradición de una cita que combina cultura y que contribuye a dinamizar la vida social de Sama. También habrá huevos expuestos en el mercadillo situado en la Calle Dorado, abierto durante toda la semana, desde el miércoles hasta el día 6 de abril, y donde se situarán, igualmente, expositores de artesanía y otros productos.

El programa completo de actividades se puede consultar en las redes sociales de la Asociación Cultural Fiestas de Santiago de Sama.