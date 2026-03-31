Langreo pone en marcha el plan de ayudas para sufragar gastos de la vivienda

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la concejalía de Equidad, Derechos Sociales y Cuidados, ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a apoyar el pago de los gastos básicos de la vivienda habitual, como la hipoteca o la comunidad para personas con pocos recursos económicos.

El periodo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 14 de abril. Estas ayudas están dirigidas a financiar gastos ya realizados en la vivienda durante el último año, “reforzando así el apoyo a las familias en un ámbito esencial como es el acceso y la permanencia en el hogar”, apuntan desde el Ayuntamiento. Se concederá una única ayuda por vivienda, con importes que varían en función de la situación económica de cada unidad familiar.

La cuantía máxima a recibir es de 400 euros, que se destinará a los casos de familias con mayores necesidades, como unidades monoparentales, familias numerosas o víctimas de violencia de género, estableciéndose también otras ayudas de menor importe según el nivel de ingresos.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información detallada, así como las bases de la convocatoria y el procedimiento de solicitud, a través de la página web municipal.