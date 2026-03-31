Omar, el ingeniero informático asturiano que concursa en MasterChef 14 y que utiliza la IA para crear sus platos: "Sentía la necesidad de explorar algo más"

Tiene 24 años, nació en La Felguera (Langreo), es ingeniero informático especializado en Inteligencia Artificial y hace unos días dejó en "stand by" su trabajo como investigador de la Universidad de Oviedo para dedicarse a los fogones. Omar Teixeira González es uno de los 16 concursantes del programa de cocina número 1 en España: MasterChef 14, cuyo estreno tuvo lugar la noche de este lunes. Fue seleccionado entre miles de personas y si hay algo que le diferencia sobre el resto de aspirantes es que utiliza la IA para crear sus platos.

"La uso como herramienta de apoyo y es muy útil. Me sirve para ordenar ideas, inspirarme o explorar combinaciones, aunque el concepto del plato, las decisiones y la ejecución final son siempre mías. Por ejemplo, le pregunto: '¿Qué ingrediente puedo utilizar que le dé algo de color?, ¿Crees que este crujiente de manzana y lima le aporta al plato?, ¿Cómo puedo aromatizar este plato?'. Además, en emplatados me ayuda a evitar el desperdicio de alimentos, generando pruebas de emplatado antes de hacerlo", cuenta a LA NUEVA ESPAÑA.

Omar Teixeira González, concursante asturiano de MasterChef 14 / RTVE

De la Universidad a MasterChef

¿Y qué lleva a un ingeniero informático a presentarse a MasterChef? Omar Teixeira asegura que siempre tuvo un lado creativo "muy fuerte", aunque su formación haya sido técnica. Estudió Ingeniería Informática de Software en la Universidad de Oviedo e hizo un máster en Inteligencia Artificial en la Politécnica de Madrid. Primero exprimió su creatividad a través del baile (durante diez años practicó zumba, brake dance y hip hop e incluso llegó a competir a nivel regional) y, después, con la cocina.

"La ingeniería me ha dado una forma de pensar muy estructurada, pero sentía la necesidad de explorar algo más, y la cocina me ofrecía justo eso: creatividad, exigencia y una mejora constante. Presentarme a MasterChef fue una forma de salir de mi zona de confort y demostrarme que no tengo por qué limitarme a un solo camino", afirma.

Aficionado, "desde pequeño"

El interés del langreano por los fogones viene "desde pequeño" y en casa. Viendo y ayudando a su madre, Nuria González Blanco (quien le acompañó a la fase final de selección de MasterChef), y a sus abuelos. Lo mismo haciendo "la mejor tortilla francesa" que magdalenas o flanes. Con la pandemia, esa curiosidad se convirtió en una "pasión". Coincidió, además, que empezó a ver MasterChef, la temporada 8, y eso le llevó a experimentar y a formarse día a día a través de libros y creadores de contenido como Delicious Martha, la nueva incorporación de este año en el jurado del programa, en sustitución de Samantha Vallejo-Nágera.

Brioche de salmón ahumado y guacamole

Precisamente Delicious Martha fue la que este lunes le dio el pase definitivo como concursante del exitoso programa de La 1 de TVE. Omar Teixeira conquistó al jurado, compuesto también por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, con un brioche de salmón ahumado y guacamole. "Se te notan maneras", dijo Cruz. "Eres un tipo talentoso", apuntó Pepe. "¿Nos enseñarás a bailar?", remató la influencer, dándole el deseado delantal blanco.

Bailar, porque el asturiano demostró en su primera aparición en la televisión un gran dominio del cuchillo, pero también del cuerpo. Omar puso a bailar a Delicious Martha, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, y salió de las cocinas haciendo el famoso paso hacia atrás de Michael Jackson a modo de celebración.

Omar Teixeiro pone a bailar al jurado de MasterChef 14 / RTVE

Nunca lo imaginó

Su entrada en MasterChef, afirma, nunca llegó a imaginarla. Sabía que su receta, la del brioche de salmón ahumado, estaba "bien trabajada" y había triunfado en la cena de Nochevieja de su casa. Pero... "No imaginaba que iba a ser la que me abriese la puerta a algo así. Fue una sorpresa, aunque también creo que representaba bastante bien mi forma de cocinar: algo sencillo en apariencia, pero cuidando los detalles".

A Omar Teixeira le gusta, sobre todo, reinterpretar platos clásicos. "Partir de algo tradicional y darle una vuelta, ya sea en técnica, presentación o combinación de sabores. Es donde más disfruto porque puedo ser creativo, pero sin perder una base reconocible", señala.

El postre de siete elaboraciones que Omar Teixeiro llevó a los casting de MasterChef / LNE

Cómo es MasterChef desde dentro

MasterChef es "mucho más exigente" de lo que parece desde fuera. "Todo va muy rápido, hay mucha presión y muy poco margen de error. Además, no es solo cocinar: también hay una carga emocional importante y una convivencia constante con compañeros que están en la misma situación que tú", desvela.

Allí, las semanas son "muy intensas". "Prácticamente todo gira en torno a la cocina y al programa. Además de las horas de práctica y estudio en la casa, recibimos formación por parte de profesionales del Basque Culinary Center". Un sueño para Omar.

Omar Teixeiro, en MasterChef 14 / RTVE

Asturias estará en sus platos

¿Habrá guiños a Asturias en los próximos programas? "Sí, seguro", contesta el langreano. "Asturias forma parte de mí y eso se refleja en mi cocina. Me gusta innovar y no encasillarme, pero siempre intento que haya algún guiño a mis raíces, ya sea a través de los productos o de la inspiración de los platos. Aunque en algunos platos no sea posible, yo llevo a Asturias conmigo allá donde voy y cuanto más lejos de mi tierra estoy, más asturiano me siento", añade.

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El futuro

Aunque "con calma", Omar Teixeiro no descarta dedicarse a la hostelería. "Soy consciente de que es un sector muy exigente y que requiere mucha preparación. No descarto ese camino, pero también me interesa explorar otras vías dentro de la gastronomía, como proyectos propios o la creación de contenido. Siendo yo tan perfeccionista, antes de dar el paso a algo tan grande como la hostelería, quisiera tenerlo todo más controlado. Pero nunca digas nunca", remata.