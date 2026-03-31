Pymes y autónomos del Caudal captan casi 2,7 millones de euros del Kit Digital con apoyo de la Cámara de Comercio

La Antena Cameral de Mieres se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas como un recurso clave para el desarrollo económico de la comarca del Caudal, acercando al territorio los servicios de la Cámara de Comercio de Oviedo y reforzando el apoyo al emprendimiento, la digitalización y la formación empresarial. El balance de actividad del año pasado presentado en el Ayuntamiento refleja 22 años de trabajo continuado, con resultados significativos tanto en la creación de empresas como en la captación de ayudas para pymes y autónomos.

En el ámbito del emprendimiento, el balance refleja la creación de 299 empresas desde el inicio del servicio, hace 22 años, gracias al trabajo de la Ventanilla Única Empresarial, actualmente punto PAE de asesoramiento al emprendedor. Solo en el último ejercicio, correspondiente a 2025, se tramitaron 14 nuevas altas, fundamentalmente bajo la figura de autónomo empresario individual, además de cuatro sociedades constituidas.

En materia de digitalización, el programa Kit Digital ha tenido un impacto especialmente relevante en la comarca del Caudal. Gracias a esta iniciativa, 221 pequeñas sociedades y 427 autónomos han logrado captar casi 2,7 millones de euros en ayudas, con 1.340.000 euros concedidos a empresas y 1.346.000 euros a trabajadores autónomos. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España destinada a subvencionar la implantación de soluciones digitales en pymes y autónomos, como la creación de páginas web y tiendas online, la gestión de redes sociales, la ciberseguridad, la facturación electrónica, la digitalización de procesos o la implantación de herramientas de gestión empresarial. Este apoyo ha permitido a los negocios de la comarca avanzar en su modernización tecnológica, adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y mejorar su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado, además de facilitar el acceso a recursos que en muchos casos serían difíciles de asumir sin financiación pública.

Servicio de acompañamiento

La responsable de la Antena Cameral de Mieres, Leticia Fernández, destacó que estos datos evidencian la importancia de acercar los servicios de la Cámara al territorio y acompañar a quienes quieren emprender. Según explicó, la mayoría de las nuevas empresas pertenecen al sector servicios y presentan un ligero predominio femenino, con un 57% de mujeres, lo que refleja el creciente protagonismo de la mujer en el tejido empresarial local. Fernández subrayó además que el servicio incluye apoyo en la elaboración de planes de viabilidad, una herramienta clave para acceder a financiación o subvenciones, con 17 planes trabajados durante 2025 y convenios activos para facilitar microcréditos.

La actividad de la Antena Cameral no se limita al emprendimiento. Desde su creación, el objetivo ha sido acercar a la comarca todos los programas y servicios de la Cámara de Comercio de Oviedo. En este sentido, la formación constituye uno de los ejes principales, con 32 cursos y 61 jornadas o talleres organizados, incluyendo iniciativas recientes como formación en inteligencia artificial para comerciantes y pequeñas empresas. A ello se suma la Oficina Acelera Pyme, que ofrece asesoramiento individualizado mediante visitas periódicas de técnicos especializados, así como programas de dinamización empresarial y encuentros entre emprendedores.

Otro de los pilares de la actividad es la empleabilidad, con programas dirigidos tanto a pymes como a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y a mayores de 45 años con dificultades de inserción laboral. Asimismo, destacan las iniciativas de transformación digital desarrolladas en colaboración con la Universidad de Oviedo y el campus de Mieres, así como los programas de capacitación digital en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Carlos Paniceres

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, valoró de forma muy positiva el balance de la Antena Cameral de Mieres y subrayó que los datos demuestran que en la comarca del Caudal “hay iniciativa y hay personas que quieren emprender, pero necesitan acompañamiento”. En este sentido, destacó que la antena no es solo una oficina, sino “una puerta de acceso a todos los servicios de la Cámara de Comercio de Oviedo”, lo que permite acercar al territorio programas de emprendimiento, digitalización y formación. Paniceres agradeció además el apoyo del Ayuntamiento de Mieres y reafirmó el compromiso de la institución con el tejido empresarial, asegurando que la Cámara seguirá impulsando el emprendimiento, reforzando la digitalización y acompañando a las empresas en su crecimiento para estar cada vez más cerca del territorio y de sus necesidades.

De cara a 2026, la Cámara de Comercio prevé continuar en la misma línea de trabajo, reforzando el asesoramiento a emprendedores, la consolidación de empresas y el apoyo en la tramitación de subvenciones activas como Pyme Digital, Sostenibilidad e Innovación, que cubren hasta el 60% de las actuaciones. El objetivo sigue siendo claro: ·"Acercar los servicios al territorio, impulsar la actividad empresarial y contribuir al desarrollo económico de la comarca".