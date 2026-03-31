Mucha sidra en La Felguera: Festejos de San Pedro amplía de uno a tres los días de celebración de sus jornadas dedicadas a la bebida regional

Las jornadas de la sidra de La Felguera cumplen 30 años y lo hacen creciendo. La cita, que hasta ahora se celebraba la mañana del último sábado de abril se amplía este año a todo el fin de semana, de viernes a domingo. La Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro, organizadora de las jornadas, impulsa así la tradición sidrera de Langreo, concejo en el que desde el pasado mes de enero tiene su sede la cátedra universitaria de la sidra.

Jornadas de la sidra de La Felguera en una imagen de archivo / LNE

Piscinas de Pénjamo

El presidente de la Sociedad de Festejos, Juan José Vega Fanjul, Juancho, destacó que el viernes tendrá lugar el concurso internacional de escanciadores y recordó que La Felguera fue el primer lugar donde se celebró una competición de estas características, como quedó reflejado en el Nodo de la época. Vega Fanjul, que invitó a todos los asturianos a visitar La Felguera ese fin de semana, desveló también el diseño del vaso de este año. Los asistentes podrán adquirirlo por cuatro euros y beber sidra de manera gratuita de los 15 llagares participantes. El vaso de este año lleva grabada una imagen del trampolín de las antiguas piscinas de Pénjamo, un recuerdo que está presente en la memoria de todos los langreanos y prácticamente de todos los vecinos del valle del Nalón. El cartel, que refleja a la “Diosa de la Sidra” es una obra de Rafael Suárez Vallina, "Falo”, que forma parte del fondo pictórico de la Sociedad. La idea es que esa imagen quede para siempre para anunciar las jornadas de la sidra de La Felguera y el diseño no cambie con los años. La fiesta, insistió Vega Fanjul, cuenta con carpa, para aquellos a los que la meteorología les eche para atrás.

La concejala del Ayuntamiento de Cultura y Festejos, Angelita Cueva, mostró su entusiasmo por el crecimiento de la festividad, destacando el salto de calidad que supone para los asistentes. "Pasar de tener medio día de jornada de la sidra a tener prácticamente tres días es un impulso muy importante que esperamos que los vecinos aprecien y disfruten", señaló. Cueva repasó la programación que arrancará el viernes 24 de abril a las 19.30 horas con el campeonato de escanciadores válido para el circuito regional. El sábado habrá otro concurso de escanciadores pero de carácter local “para impulsar el escanciado en la hostelería langreana”, apuntó Juan José Vega Fanjul.

Desde el departamento de Turismo del Ayuntamiento, Aida Antuña subrayó que Langreo debe "posicionarse como un destino de referencia", especialmente tras la reciente acogida de la Cátedra de la Cultura Sidrera en el concejo. Una de las novedades del programa son las actividades del domingo. “Es la primera vez que hacemos actividades para niños con talleres de mayar y escanciar”, avanzó Antuña. Además, se aprovechará el fin de semana para presentar parte del fondo editorial de la Sociedad de Festejos. En la cita participará también la Banda de Música de Langreo.