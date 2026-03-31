Talleres, telescopios y maratones solares en Coto Bello: Aller se prepara para el gran eclipse

El concejo de Aller se posiciona como uno de los destinos estrella y con mejores vistas para contemplar el próximo eclipse solar total, que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. El municipio apuesta por sacar rendimiento a su ubicación estratégica y la excelente calidad de su cielo nocturno. Para aprovechar este fenómeno único, el Ayuntamiento de Aller ha diseñado un ciclo de actividades astronómicas que se desarrollará entre abril y agosto, con el objetivo de acercar la astronomía a profesionales, aficionados y al público en general, garantizando la seguridad y el rigor científico en la observación.

El epicentro de estas iniciativas será el mirador de Coto Bello, a casi 1.200 metros de altitud. Este “balcón natural” ofrece "una panorámica de 360 grados y unas condiciones óptimas para observar el Sol y otros eventos astronómicos". Allí se celebrarán talleres, sesiones prácticas y observaciones con telescopios de alta gama que permitirán a los asistentes conocer los secretos del astro rey y prepararse para el eclipse.

Domingo de Pascua

El programa se inaugurará el Domingo de Pascua, con el primer taller de observación solar a las 10:00 horas. En esta actividad los participantes aprenderán a usar gafas homologadas, interpretar la trayectoria de la sombra solar y observar el Sol con telescopios profesionales. Posteriormente, se desarrollarán talleres el 12 de abril, y los días 1 y 31 de mayo, continuando la formación astronómica de manera progresiva.

El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, se celebrará una sesión especial de observación solar, mientras que en julio la actividad se repetirá el 26. Como antesala del eclipse, el 8 y 9 de agosto se realizará un maratón solar en Coto Bello, donde se explorará la superficie del Sol con instrumentación profesional, identificando manchas, filamentos y protuberancias que podrían quedar ocultas durante el eclipse.

Talleres de observación nocturna

Paralelamente, el Ayuntamiento ha programado talleres de observación nocturna, con sesiones los días 25 de abril, 16 de mayo, 13 de junio y 11 de julio. Gracias a telescopios de gran apertura y seguimiento automatizado, los participantes podrán descubrir detalles del cosmos inaccesibles al ojo humano, además de conocer la mitología asociada a las constelaciones.

Con este completo ciclo de actividades, el concejo de Aller ofrece una experiencia educativa, segura y memorable para todos aquellos que quieran disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto, conectando ciencia, naturaleza y pasión por el universo desde uno de los mejores miradores asturianos.