Los vecinos afectados por las expropiaciones del barrio de El Puente, en Langreo, serán realojados con alquileres "adaptados", asegura el alcalde de Langreo

Los vecinos de El Puente cuyas viviendas se vean afectados por el proceso de expropiación incluido dentro del plan del Principado para construir 110 pisos de alquiler asequible en el barrio, serán realojados en esos tres nuevos edificios. Así lo explicó el alcalde de Langreo, Roberto García (IU) ante el inicio de un encierro de afectados en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, el regidor recordó que el proyecto “no es algo nuevo, es un proceso que se inició hace décadas”.

Vecinos de El Puente montando una tienda de campaña en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Langreo / D. O.

La prioridad del Ayuntamiento es “que nadie se quede en la calle” y el alcalde defiende “una escucha activa” de las demandas vecinales, pese a las críticas de unos vecinos que denuncian una falta real de diálogo.

Preferencia en el realojo

García explicó que los expropiados tendrán “preferencia” a la hora de optar a uno de esos alquileres asequibles y que el precio de esas rentas se establecerá en función de la indemnización recibida por la expropiación, una cantidad en la que también se incluirá lo invertido en las obras de reforma y mejora acometidas en los últimos años por algunos vecinos. En ese proceso “habrá un diálogo donde se intentará llegar a un acuerdo con los propietarios, no se trata de poner un precio y lo tomas o lo dejas”, afirmó el alcalde.

Además, esos alquileres para los propietarios de viviendas derribadas “serán de por vida, no es una solución a corto o medio plazo, sino que el contrato estará vigente mientras los dueños estén ahí”.

Encierro en el Ayuntamiento

El alcalde intentará que los vecinos que permanecerán encerrados en el Ayuntamiento hasta el Pleno del día 8 de abril, en el que está previsto tratar la cuestión, reciban las explicaciones por parte de los técnicos que mejor conocen el proyecto.

García mantuvo un encuentro con las personas que este lunes se instalaron en el Ayuntamiento con la intención de pasar los próximos días dentro del edificio consistorial como medida de presión. Lo harán por turnos.

"Vamos a estar aquí hasta que nos hagan caso. Pedimos que no se lleve el punto de las expropiaciones de El Puente al orden del día del pleno de 8 de abril hasta que se encuentre una solución", indicó Flor María Vázquez Pérez, que inició el encierro junto con María Vilma Castro. La idea es que los vecinos se vayan relevando para que "siempre haya aquí al menos dos personas, día y noche, aunque puede haber más", apuntó Castro, madre de una de las afectadas.

5.000 firmas de apoyo a los vecinos

Los vecinos, que ya han recabado 5.000 firmas de apoyo, creen que la medida "afectaría gravemente a nuestras viviendas, negocios y forma de vida, causando perjuicios sociales, económicos y personales". "Queremos que se pare el tema de la expropiación, que no se lleve a Pleno. Y que empiecen a dialogar también para llegar a un punto de encuentro", indicó Castro. "No saldremos de aquí hasta que no haya una solución con el tema del barrio de El Puente", indicó Vázquez, que lleva 66 años viviendo en el barrio. "Nací ahí".

La protesta durará hasta el Pleno del día 8 de abril. "En el encierro estaremos de dos en dos en principio porque, claro, es gente muy mayor que no puede venir o gente que trabaja. Y entonces los que podemos nos iremos turnando", aseguró Vázquez. "Por la tarde traeremos una tienda de campaña, colchones y una hamaca. Y libros y juegos de mesa".

Concentración

Los vecinos ya aprovecharon el viernes la celebración de una Comisión de Urbanismo en el Ayuntamiento para concentrarse frente al Ayuntamiento. En las inmediaciones del acceso al Consistorio también había agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Local, que finalmente acabaron por disolver la protesta al carecer de autorización, según explicaron los propios vecinos. Se procedió a pedir la documentación de algunas de las personas allí concentradas, sin que se registraran incidentes.