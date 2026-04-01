Los pacientes de los centros de salud de Mieres denuncian que se tardan meses en cubrir jubilaciones y bajas de los médicos: "Cada vez es más difícil lograr una cita presencial"

La plataforma ciudadana que abandera en la comarca del Caudal la defensa de la sanidad pública ha denunciado retrasos de varios meses en la cobertura de bajas por jubilación y enfermedad de médicos de familia en los centros de salud de Mieres, una situación que, según advierten, está provocando un aumento de las demoras en la atención presencial y una sobrecarga creciente en los profesionales.

Los portavoces del colectivo aseguran que su preocupación por los tiempos de espera y la continuidad asistencial es “de sobra conocida”, motivo por el que han realizado una encuesta para analizar la situación de los centros de salud de Mieres Norte y Mieres Sur. “Hemos detectado unos problemas alarmantes en el centro de Salud Mieres Sur que tienen muchísima relación con estas demandas”, señalan.

Entre las principales incidencias, la plataforma denuncia que existe una vacante sin cubrir de médico de familia por jubilación desde noviembre de 2025, a lo que se suma que el profesional que ocupaba esa plaza permaneció de baja por enfermedad desde mayo de ese mismo año. “En total llevamos unos diez meses sin profesional”, afirman, al tiempo que exigen que la vacante se cubra de forma inmediata.

Tiempos de espera

El colectivo añade que desde hace meses también existe otra plaza sin cubrir que debería contar con sustituto, lo que está complicando el acceso a una cita presencial en menos de 48 horas con el médico de referencia. “La situación es cada vez más complicada para acceder a una cita presencial, y menos en menos de 48 horas con tu profesional”, advierten.

La plataforma subraya además que, durante todo este tiempo, los médicos en activo deben asumir la demanda asistencial de compañeros ausentes mientras siguen disfrutando de sus permisos legales, como vacaciones, días propios o asuntos familiares. “Gran parte del año los profesionales que están tienen que atender la demanda de tres o cuatro que no están”, denuncian.

Desgaste de los profesionales

A su juicio, los cupos tan elevados están provocando “situaciones de burnout o síndrome de desgaste profesional, derivado del agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés laboral, lo que podría traducirse en nuevas bajas médicas y agravar aún más la situación”. Además, alertan de una próxima jubilación que podría incrementar la falta de personal en el centro de salud.

La plataforma sostiene que este escenario está generando un aumento de las demoras presenciales, pérdida de continuidad médico-paciente y un deterioro de la calidad del servicio, además de favorecer el trasvase de pacientes hacia la sanidad privada. “Más del 20% de la población asturiana tiene ya un seguro privado”, recuerdan.

Por ello, exigen que se cubran de forma inmediata todas las vacantes y se sustituyan las bajas conforme marca la ley, al considerar que la falta de sustituciones rápidas “afecta tanto a los profesionales como a los pacientes y pone en riesgo la calidad del sistema sanitario público”.