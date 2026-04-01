Los vecinos de El Puente, en Langreo, rechazan "pasar de ser propietarios a inquilinos de por vida" por la expropiación de sus casas

Los vecinos del barrio de El Puente en Langreo, afectados por las expropiaciones si sale adelante el proyecto del Principado de construir 110 viviendas en la zona, no se creen las explicaciones del alcalde de Langreo, Roberto García (IU), que asegura que la prioridad municipal es que ningún vecino se quede en la calle y que los expropiados serán los primeros para poder acceder a uno de esos pisos. “Ha cambiado tantas veces de discurso que no los lo creemos”, asegura Nel Feio, uno de los vecinos que hacen turnos en el encierro que mantienen en el Ayuntamiento”. El Alcalde afirmó también que mantendrán una “escucha activa” con los afectados. “Bueno, ayer por la noche vino y nos trajo pasteles”, bromea Feito, que pide “menos palabras y más compromisos por escrito”.

Vecinos de El Puente encerrados en el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Prioridad en los alquileres

Sobre la promesa de que aquellos que se vean afectados por la expropiación de su vivienda tendrán prioridad en el acceso a uno de los alquileres asequibles del Principado, Feito también tira de ironía al afirmar que “es de agradecer que pasemos de ser propietarios a ser inquilinos de por vida”. “El Principado nos da un dinero por la expropiación de nuestra casa para que luego se lo vayamos devolviendo el resto de nuestra vida como pago del alquiler”, explica.

Los vecinos quieren saber los parámetros concretos que se van a establecer en esas expropiaciones, “es todo muy vago y falta mucha claridad”, aseguran. Otro punto que tampoco tienen claro es que se valoren las mejoras que han hecho en sus viviendas en los últimos años a la hora de fijar el precio de expropiación. Para obtener una licencia para pintar el corredor de su casa en El Puente, Nel Feito tuvo que presentar un documento en el que renunciaba explícitamente a ese incremento patrimonial por la mejora. No cree que eso sea ahora agua de borrajas.

Miguel A. Gutiérrez

La postura del PSOE

Los afectados mantendrán su encierro en el Ayuntamiento hasta el próximo Pleno municipal, donde está previsto que se debata el proyecto de expropiaciones. Ellos piden que se retire ese punto del orden del día. También lo pedirá oficialmente el PSOE en la sesión plenaria. Los socialistas mantuvieron este martes un encuentro con los vecinos encerrados y les anunciaron que en el Pleno del próximo 8 de abril pedirán la retirada del punto del orden del día. Esa petición de los cuatro ediles del PSOE debe ser sometida a votación del resto de la corporación.

Ante el anuncio del grupo municipal socialista, el alcalde de Langreo quiso aclarar que el debate sobre las expropiaciones no está incluido en el pleno del día 8 de abril, "que ni siquiera está convocado". La sesión se convocará este miércoles y el regidor aseguró que desde el equipo de gobierno no se tenía intención de incluir ese debate en el orden del día, "porque es una cuestión que requiere tiempo y diálogo". García se mostró sorprendido ante la postura de los socialistas de anunciar que pedirán la retirada del orden del día del pleno de un punto que no está incluido.

El portavoz municipal del PSOE, Javier Castro, explicó que “el debate de las expropiaciones no está justificado en estos momentos” porque “falta documentación esencial”. En su opinión “no se puede abordar el debate sobre una expropiación en estas condiciones, sin un proyecto claro encima de la mesa”. Al margen de que desde el PSOE “no consideramos necesaria la expropiación de las casas de El Puente porque hay terreno suficiente en otras zonas de Langreo para construir vivienda pública”

Por el momento los vecinos seguirán turnándose, con pasteles o sin ellos, en su encierro en el Ayuntamiento. Ellos tampoco se oponen a que se construyan esos 110 pisos de alquiler asequible que el Principado proyecta en Langreo, pero lo que sí que tienen claro, y para ello utilizan las propias palabras del alcalde, que “la prioridad es que ningún vecino se quede en la calle”.