Lena dispondrá de más de 3 millones de euros para inversiones gracias al remanente del presupuesto de 2025

El Ayuntamiento de Lena contará con algo más de 3 millones de euros para realizar inversiones extraordinarias. Este es el resultado de la liquidación del presupuesto de 2025, según un informe emitido por la Intervención municipal, un documento que arroja un remanente de tesorería para gastos generales de 3.065.252,50 euros. Este dinero, según el gobierno local (IU), "permitirá al Ayuntamiento afrontar futuros proyectos, inversiones y mejoras en los servicios públicos para todos los vecinos de Lena".

Tal y como explican desde el equipo de gobierno, además de este superávit, la liquidación refleja otros datos positivos, como un ahorro neto de 668.351 euros, "lo que demuestra que el ritmo de gastos ordinarios es inferior al de ingresos". Destacan que el informe "confirma así que el Ayuntamiento cumple con los principios de estabilidad presupuestaria". El documento será presentado a los grupos políticos en la próxima comisión de Hacienda y llevado al Pleno municipal.

El equipo de gobierno lenense afirma que “se está haciendo un trabajo responsable, algo que demuestran estos datos. El Ayuntamiento tiene un nivel de endeudamiento del 16,11 por ciento, muy por debajo del 110 por cien que fija Ley Reguladora de las Haciendas Locales como máximo". Ahora, "nuestra intención es invertir este dinero en proyectos en beneficio para nuestros vecinos”.

Cabe recordar que el nuevo presupuesto de 2026 en el concejo de Lena fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, ya que todos incluyeron propuestas en las nuevas cuentas. Ahora también se quiere debatir con la oposición los posibles proyectos que serían incluidos en estas inversiones extraordinarias de más de 3 millones de euros.