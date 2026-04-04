Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
Están abiertas todas las hipótesis y se está comprobando si había alguna persona desaparecida
Aparece un cadáver de un varón flotando en el río Caudal, a su paso por La Xagosa, a unos cien metros del puente que cruza desde el polígono Gonzalín, en Mieres. El hallazgo se produjo en torno a las doce de la mañana. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se encargaron de rescatar el cuerpo sin vida.
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil y la Policía Nacional, encargada de llevar a cabo la investigación y de los trámites para el levantamiento de cadáver. En estos momentos están todas las hipótesis abiertas y se revisa se hay alguna denuncia por desaparición en la zona.
El suceso ha causado una gran expectación en la zona y son muchos los curiosos que se han acercado al lugar de los hechos ya que, en paralelo al río, hay un paseo fluvial que toman muchos paseantes.
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